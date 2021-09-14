В США назвали условия предоставления финансовых средств Афганистану
- Reuters
Как он сказал, выступая на посвящённых ситуации в Афганистане слушаниях в комитете по иностранным делам сената США, иностранные резервы страны находятся в американских банках.
«Есть также значительные ресурсы международных финансовых организаций, к которым у Афганистана в нормальной ситуации был бы доступ», — подчеркнул он.
По словам Блинкена, возможность получения новым афганским правительством этих средств будет зависеть от действий талибов.
«Нам нужно будет посмотреть, какие выводы сделает «Талибан»*, каким будет его поведение в том, что касается соответствия основным ожиданиям, которые мы установили», — отметил он.
Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты выделят $64 млн для оказания гуманитарной помощи Афганистану.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.