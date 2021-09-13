США предоставят $64 млн в рамках гуманитарной помощи для Афганистана

Соединённые Штаты выделят $64 млн для оказания гуманитарной помощи Афганистану. Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

«Сегодня я с гордостью объявляю, что США предоставляют около $64 млн в рамках нового транша гуманитарной помощи», — цитирует ТАСС Томас-Гринфилд.

По её словам, «эти деньги поддержат работу ООН, в том числе Управления Верховного комиссара по делам беженцев, Всемирной организации здравоохранения, а также других неправительственных структур».

Ранее сообщалось, что радикальное движение «Талибан»* предоставило ООН письменные обязательства по обеспечению безопасности доставки гуманитарной помощи в Афганистан.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.