США предоставят $64 млн в рамках гуманитарной помощи для Афганистана

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Соединённые Штаты выделят $64 млн для оказания гуманитарной помощи Афганистану. Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.
США предоставят $64 млн в рамках гуманитарной помощи для Афганистана
  • Reuters

«Сегодня я с гордостью объявляю, что США предоставляют около $64 млн в рамках нового транша гуманитарной помощи», — цитирует ТАСС Томас-Гринфилд.

По её словам, «эти деньги поддержат работу ООН, в том числе Управления Верховного комиссара по делам беженцев, Всемирной организации здравоохранения, а также других неправительственных структур».

Ранее сообщалось, что радикальное движение «Талибан»* предоставило ООН письменные обязательства по обеспечению безопасности доставки гуманитарной помощи в Афганистан.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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