США предоставят $64 млн в рамках гуманитарной помощи для Афганистана
- Reuters
«Сегодня я с гордостью объявляю, что США предоставляют около $64 млн в рамках нового транша гуманитарной помощи», — цитирует ТАСС Томас-Гринфилд.
По её словам, «эти деньги поддержат работу ООН, в том числе Управления Верховного комиссара по делам беженцев, Всемирной организации здравоохранения, а также других неправительственных структур».
Ранее сообщалось, что радикальное движение «Талибан»* предоставило ООН письменные обязательства по обеспечению безопасности доставки гуманитарной помощи в Афганистан.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.