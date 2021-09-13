ООН получила от талибов гарантии безопасности в гуманитарной сфере

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Радикальное движение «Талибан»* предоставило ООН письменные обязательства по обеспечению безопасности доставки гуманитарной помощи в Афганистан. Об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.
ООН получила от талибов гарантии безопасности в гуманитарной сфере
  • Reuters

«Вчера мы получили от талибов письменное согласие и обязательства обеспечить безопасность миссии ООН по доставке помощи», — приводит ТАСС слова Гриффитса.

Ранее постоянный представитель России при организации Василий Небензя заявил, что ООН не сталкивается с серьёзными проблемами при доставке гуманитарной помощи в Афганистан.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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