ООН получила от талибов гарантии безопасности в гуманитарной сфере
- Reuters
«Вчера мы получили от талибов письменное согласие и обязательства обеспечить безопасность миссии ООН по доставке помощи», — приводит ТАСС слова Гриффитса.
Ранее постоянный представитель России при организации Василий Небензя заявил, что ООН не сталкивается с серьёзными проблемами при доставке гуманитарной помощи в Афганистан.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.