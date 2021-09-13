ООН получила от талибов гарантии безопасности в гуманитарной сфере

Радикальное движение «Талибан»* предоставило ООН письменные обязательства по обеспечению безопасности доставки гуманитарной помощи в Афганистан. Об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

Reuters