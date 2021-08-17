WP: США заблокировали государственные резервы Афганистана в американских банках
- Reuters
Это решение было принято министром финансов США Джанет Йеллен и сотрудниками Управления по контролю за иностранными активами, уточняет газета.
Как ранее заявил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан, Вооружённым силам Афганистана не хватило воли для защиты своей страны, после того как США и НАТО начали вывод своих сил из республики.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.