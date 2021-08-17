WP: США заблокировали государственные резервы Афганистана в американских банках

Короткая ссылка
Администрация США заблокировала государственные резервы Афганистана в американских банках, чтобы не допустить доступ «Талибана»* к миллиардам долларов, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.
WP: США заблокировали государственные резервы Афганистана в американских банках
  • Reuters

Это решение было принято министром финансов США Джанет Йеллен и сотрудниками Управления по контролю за иностранными активами, уточняет газета.

Как ранее заявил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан, Вооружённым силам Афганистана не хватило воли для защиты своей страны, после того как США и НАТО начали вывод своих сил из республики.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить