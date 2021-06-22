«Это произошло бы в любом случае»: как сближение России и Китая может повлиять на глобальную стабильность
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Китай и Россия выступают в защиту порядка, базирующегося на принципах международного права. Об этом заявил специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй.
«Уверен, что КНР и Россия продолжат показывать пример добрососедских и дружественных отношений между крупными державами, выступая в качестве стержня глобальной стабильности», — цитирует ТАСС слова дипломата.
Его речь прозвучала перед показом фильма «Девятаев» в посольстве РФ в Пекине накануне 80-летия начала Великой Отечественной войны.
Ли Хуэй добавил, что Пекин и Москва «должны давать решительный отпор отдельным силам, которые хотят пересмотреть результаты Победы в этой войне». По словам китайского дипломата, КНР готова взаимодействовать со всеми странами и людьми, которые «горячо любят мир», чтобы «бороться с любыми попытками и действиями, направленными на отрицание, искажение или фальсификацию истории», а также противостоять «гегемонизму и методам политики силы».
- Китайские военные в годы Второй мировой войны
- РИА Новости
Отметим, что китайские дипломаты делали подобные заявления и ранее. В июне 2020 года посол Китая в России Чжан Ханьхуэй опубликовал в «Российской газете» колонку, в которой напомнил о роли СССР в разгроме фашистской Германии.
«Несомненно, что сопротивление Советского Союза было главным театром военных действий в войне с Германией, это был главный театр военных действий в Европе и даже во всей Второй мировой войне», — отметил дипломат.
В свою очередь, сопротивление Китая стало в годы Второй мировой войны главной ареной борьбы с японским фашизмом, написал Чжан Ханьхуэй. Посол напомнил, что в те годы Китай понёс огромные потери — 21 млн человек были убиты, ещё 35 млн пострадали.
«Необходимо остерегаться искажений истории Второй мировой войны и отрицания исторического вклада Советского Союза и Китая», — подчеркнул он.
Политика сближения
Сегодня Россия и Китай наращивают сотрудничество в ряде сфер. Так, стороны поставили перед собой задачу довести объём взаимного товарооборота до $200 млрд. Только за четыре месяца 2021 года объёмы взаимной торговли стран достигли $40,207 млрд. Для сравнения, за 2020 год товарооборот составил $107,76 млрд.
Пекин и Москва развивают партнёрство в сфере атомной энергетики. Так, 19 мая 2021 года президент России Владимир Путин совместно с председателем КНР Си Цзиньпином принял участие в онлайн-формате в церемонии по случаю старта строительства седьмого и восьмого блоков Тяньваньской атомной электростанции и третьего и четвёртого блоков АЭС «Сюйдапу» в Китае.
Как отметил российский лидер, возводимые российской корпорацией «Росатом» совместно с китайскими партнёрами реакторы должны войти в строй уже в 2026—2028 годах.
- Владимир Путин и Си Цзиньпин
- © REUTERS/Ueslei Marcelino
Также 16 июня Россия и Китай представили на Международной конференции по исследованию космоса GLEX-2021 в Санкт-Петербурге дорожную карту строительства Международной научной станции на Луне.
Москва и Пекин намерены разместить на поверхности и орбите спутника Земли комплекс экспериментально-исследовательских средств для научных исследований. Планируется, что научная станция на Луне будет развёрнута к 2035 году.
Тесно сотрудничают державы и в оборонной сфере. К примеру, Россия оказывает Китаю помощь в создании системы предупреждения о ракетном нападении. Об этом в октябре 2019 года рассказал журналистам Владимир Путин.
«Это (система предупреждения. — RT) очень серьёзная вещь, которая капитальным, кардинальным образом повысит обороноспособность КНР. Потому что сейчас такую систему имеют только США и Россия», — пояснил он.
Как отмечают эксперты, в последние годы Россия и Китай всё больше сближаются в ряде сфер.
«Важную роль в этом сыграли агрессивные выпады Запада против Пекина и Москвы. Эгоизм западного мира только усиливает тенденцию на сближение между Россией и Китаем, это сотрудничество будет и далее развиваться, включая партнёрство по вопросам глобальной стабильности», — отметил в комментарии RT заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.
Похожего мнения придерживается и врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов. Эксперт пояснил, что между КНР и Россией отмечается сближение не только в политической и экономической сферах, но и в области безопасности.
«Также нужно отметить, что Россия была одной из первых стран, которая заговорила о Евразии как о пространстве, объединённом едиными целями. Это нашло своё отражение в концепции создания ЕАЭС и «Большой Евразии». Для Китая этот регион тоже важен, поскольку именно в Евразии находятся многие политические и экономические партнёры Поднебесной. Но самое главное — то, что пространство Евразии в нынешней конфигурации сформировалось по итогам Второй мировой войны и, несмотря на все происходящие сложные процессы, остаётся достаточно стабильным», — пояснил эксперт в беседе с RT.
- Совместные учения ВМФ России и ВМС Китая «Морское взаимодействие-2019»
- globallookpress.com
- © Xinhua
Пекин волнуют многие проблемы — к примеру, попытки пересмотра итогов Второй мировой, включая территориальные вопросы, добавил Маслов.
«В этих вопросах Китай хочет выступать не в одиночку, а в партнёрстве с Россией, у которой есть наиболее точная концепция того, как эти вопросы должны решаться. Именно Россия показала, что Евразия является не только экономическим, но и политическим пространством, сферой широкого гуманитарного сотрудничества», — считает эксперт.
Альтернативный подход
Именно Россия и Китай стали ключевыми объектами критики для западных правительств. Тезисы о китайской и российской «угрозе» фигурируют почти в каждом программном документе, посвящённом стратегическим вопросам внешней политики, а также становятся темой для обсуждения на межгосударственном уровне.
К примеру, о необходимости противодействовать «российской угрозе» и «китайской дезинформации» говорилось в проекте доклада комитета по международным отношениям Европейского парламента. Документ был опубликован в мае 2021 года.
Россия и Китай также стали ключевой темой переговоров глав МИД стран «Большой семёрки», состоявшихся в мае. Если обсуждение проблем Афганистана заняло у министров только полчаса, то о России и КНР главы внешнеполитических ведомств говорили намного дольше. Как сообщил впоследствии представитель Госдепа, главной темой переговоров стал именно Пекин, который, по мнению стран G7, «должен соблюдать» правила «международного порядка».
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг
- Reuters
- © Kenzo Tribouillard
Вашингтон обвиняет Пекин в том, что последний якобы применяет «меры экономического принуждения» к своим критикам.
О «стратегическом соперничестве» с Пекином и Москвой говорят и в Пентагоне. Как заявил ранее глава Центрального командования США (CENTCOM) генерал Кеннет Маккензи, именно от России и КНР исходит «растущая угроза».
Эти настроения разделяет и руководство Североатлантического альянса. Как заявил в начале июня генсек НАТО Йенс Столтенберг, военно-политическое партнёрство России и КНР становится «новым измерением и серьёзным вызовом» для альянса.
По мнению экспертов, Запад обеспокоен ростом экономического и военно-политического потенциала России и КНР, а также фактом сближения Москвы и Пекина.
«СССР и Китай были в числе тех стран, которые создавали ООН, приложили много усилий для формирования глобальной стабильности. В свою очередь США на протяжении последних десятилетий последовательно эту стабильность разрушали — начиная с выхода из договора о ПРО. Так что сейчас именно Россия и Китай способны выполнять роль стержня глобальной стабильности», — считает Владимир Шаповалов.
Алексей Маслов полагает, что конфронтационный настрой стран Запада связан с тем, что они проигрывают в борьбе за будущее информационных технологий и контроль над экономическим пространством.
«Россия и Китай уже предложили новые торговые схемы, новые стандарты информационной безопасности и т. д. Эта альтернатива дополняет существующие порядки, а не отрицает их. На это Запад не рассчитывал, ведь ему проще жить в одной схеме, которую он создал и которую сам контролировал», — пояснил эксперт.
Алексей Маслов согласен с тем, что действия коллективного Запада только ускорили сближение России и КНР.
«Правда, это произошло бы в любом случае. Ещё до ухудшения отношений с Западом Россия начала диверсифицировать свои экономические и политические связи, укрепляя отношения с Поднебесной. Сегодня же это партнёрство становится важным условием для дальнейшего развития обеих стран», — подытожил эксперт.
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