«Это произошло бы в любом случае»: как сближение России и Китая может повлиять на глобальную стабильность

Москва и Пекин защищают мировой порядок, основанный на принципах международного права, а также выступают в качестве стержня глобальной стабильности. Об этом заявил специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй. По словам дипломата, страны должны «дать отпор» силам, которые пытаются пересмотреть итоги Второй мировой войны. Эксперты отмечают, что в последние годы Россия и Китай активно укрепляют сотрудничество в ряде важных сфер — от оборонной до экономической. Отчасти на сближение государства толкает давление, оказываемое Западом. Однако и без этого фактора их дрейф навстречу друг другу был бы неизбежен, уверены аналитики.

Китай и Россия выступают в защиту порядка, базирующегося на принципах международного права. Об этом заявил специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй.

«Уверен, что КНР и Россия продолжат показывать пример добрососедских и дружественных отношений между крупными державами, выступая в качестве стержня глобальной стабильности», — цитирует ТАСС слова дипломата.

Его речь прозвучала перед показом фильма «Девятаев» в посольстве РФ в Пекине накануне 80-летия начала Великой Отечественной войны.

Ли Хуэй добавил, что Пекин и Москва «должны давать решительный отпор отдельным силам, которые хотят пересмотреть результаты Победы в этой войне». По словам китайского дипломата, КНР готова взаимодействовать со всеми странами и людьми, которые «горячо любят мир», чтобы «бороться с любыми попытками и действиями, направленными на отрицание, искажение или фальсификацию истории», а также противостоять «гегемонизму и методам политики силы».

Китайские военные в годы Второй мировой войны

РИА Новости

Отметим, что китайские дипломаты делали подобные заявления и ранее. В июне 2020 года посол Китая в России Чжан Ханьхуэй опубликовал в «Российской газете» колонку, в которой напомнил о роли СССР в разгроме фашистской Германии.

«Несомненно, что сопротивление Советского Союза было главным театром военных действий в войне с Германией, это был главный театр военных действий в Европе и даже во всей Второй мировой войне», — отметил дипломат.

В свою очередь, сопротивление Китая стало в годы Второй мировой войны главной ареной борьбы с японским фашизмом, написал Чжан Ханьхуэй. Посол напомнил, что в те годы Китай понёс огромные потери — 21 млн человек были убиты, ещё 35 млн пострадали.

«Необходимо остерегаться искажений истории Второй мировой войны и отрицания исторического вклада Советского Союза и Китая», — подчеркнул он.

Политика сближения

Сегодня Россия и Китай наращивают сотрудничество в ряде сфер. Так, стороны поставили перед собой задачу довести объём взаимного товарооборота до $200 млрд. Только за четыре месяца 2021 года объёмы взаимной торговли стран достигли $40,207 млрд. Для сравнения, за 2020 год товарооборот составил $107,76 млрд.

Пекин и Москва развивают партнёрство в сфере атомной энергетики. Так, 19 мая 2021 года президент России Владимир Путин совместно с председателем КНР Си Цзиньпином принял участие в онлайн-формате в церемонии по случаю старта строительства седьмого и восьмого блоков Тяньваньской атомной электростанции и третьего и четвёртого блоков АЭС «Сюйдапу» в Китае.

Как отметил российский лидер, возводимые российской корпорацией «Росатом» совместно с китайскими партнёрами реакторы должны войти в строй уже в 2026—2028 годах.

Владимир Путин и Си Цзиньпин

© REUTERS/Ueslei Marcelino

Также 16 июня Россия и Китай представили на Международной конференции по исследованию космоса GLEX-2021 в Санкт-Петербурге дорожную карту строительства Международной научной станции на Луне.

Москва и Пекин намерены разместить на поверхности и орбите спутника Земли комплекс экспериментально-исследовательских средств для научных исследований. Планируется, что научная станция на Луне будет развёрнута к 2035 году.

Тесно сотрудничают державы и в оборонной сфере. К примеру, Россия оказывает Китаю помощь в создании системы предупреждения о ракетном нападении. Об этом в октябре 2019 года рассказал журналистам Владимир Путин.

«Это (система предупреждения. — RT) очень серьёзная вещь, которая капитальным, кардинальным образом повысит обороноспособность КНР. Потому что сейчас такую систему имеют только США и Россия», — пояснил он.

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Как отмечают эксперты, в последние годы Россия и Китай всё больше сближаются в ряде сфер.

«Важную роль в этом сыграли агрессивные выпады Запада против Пекина и Москвы. Эгоизм западного мира только усиливает тенденцию на сближение между Россией и Китаем, это сотрудничество будет и далее развиваться, включая партнёрство по вопросам глобальной стабильности», — отметил в комментарии RT заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

Похожего мнения придерживается и врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов. Эксперт пояснил, что между КНР и Россией отмечается сближение не только в политической и экономической сферах, но и в области безопасности.

«Также нужно отметить, что Россия была одной из первых стран, которая заговорила о Евразии как о пространстве, объединённом едиными целями. Это нашло своё отражение в концепции создания ЕАЭС и «Большой Евразии». Для Китая этот регион тоже важен, поскольку именно в Евразии находятся многие политические и экономические партнёры Поднебесной. Но самое главное — то, что пространство Евразии в нынешней конфигурации сформировалось по итогам Второй мировой войны и, несмотря на все происходящие сложные процессы, остаётся достаточно стабильным», — пояснил эксперт в беседе с RT.

Совместные учения ВМФ России и ВМС Китая «Морское взаимодействие-2019»

globallookpress.com

© Xinhua

Пекин волнуют многие проблемы — к примеру, попытки пересмотра итогов Второй мировой, включая территориальные вопросы, добавил Маслов.

«В этих вопросах Китай хочет выступать не в одиночку, а в партнёрстве с Россией, у которой есть наиболее точная концепция того, как эти вопросы должны решаться. Именно Россия показала, что Евразия является не только экономическим, но и политическим пространством, сферой широкого гуманитарного сотрудничества», — считает эксперт.

Альтернативный подход

Именно Россия и Китай стали ключевыми объектами критики для западных правительств. Тезисы о китайской и российской «угрозе» фигурируют почти в каждом программном документе, посвящённом стратегическим вопросам внешней политики, а также становятся темой для обсуждения на межгосударственном уровне.

К примеру, о необходимости противодействовать «российской угрозе» и «китайской дезинформации» говорилось в проекте доклада комитета по международным отношениям Европейского парламента. Документ был опубликован в мае 2021 года.

Россия и Китай также стали ключевой темой переговоров глав МИД стран «Большой семёрки», состоявшихся в мае. Если обсуждение проблем Афганистана заняло у министров только полчаса, то о России и КНР главы внешнеполитических ведомств говорили намного дольше. Как сообщил впоследствии представитель Госдепа, главной темой переговоров стал именно Пекин, который, по мнению стран G7, «должен соблюдать» правила «международного порядка».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг

Reuters

© Kenzo Tribouillard

Вашингтон обвиняет Пекин в том, что последний якобы применяет «меры экономического принуждения» к своим критикам.

О «стратегическом соперничестве» с Пекином и Москвой говорят и в Пентагоне. Как заявил ранее глава Центрального командования США (CENTCOM) генерал Кеннет Маккензи, именно от России и КНР исходит «растущая угроза».

Эти настроения разделяет и руководство Североатлантического альянса. Как заявил в начале июня генсек НАТО Йенс Столтенберг, военно-политическое партнёрство России и КНР становится «новым измерением и серьёзным вызовом» для альянса.

По мнению экспертов, Запад обеспокоен ростом экономического и военно-политического потенциала России и КНР, а также фактом сближения Москвы и Пекина.

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«СССР и Китай были в числе тех стран, которые создавали ООН, приложили много усилий для формирования глобальной стабильности. В свою очередь США на протяжении последних десятилетий последовательно эту стабильность разрушали — начиная с выхода из договора о ПРО. Так что сейчас именно Россия и Китай способны выполнять роль стержня глобальной стабильности», — считает Владимир Шаповалов.

Алексей Маслов полагает, что конфронтационный настрой стран Запада связан с тем, что они проигрывают в борьбе за будущее информационных технологий и контроль над экономическим пространством.

«Россия и Китай уже предложили новые торговые схемы, новые стандарты информационной безопасности и т. д. Эта альтернатива дополняет существующие порядки, а не отрицает их. На это Запад не рассчитывал, ведь ему проще жить в одной схеме, которую он создал и которую сам контролировал», — пояснил эксперт.

Алексей Маслов согласен с тем, что действия коллективного Запада только ускорили сближение России и КНР.

«Правда, это произошло бы в любом случае. Ещё до ухудшения отношений с Западом Россия начала диверсифицировать свои экономические и политические связи, укрепляя отношения с Поднебесной. Сегодня же это партнёрство становится важным условием для дальнейшего развития обеих стран», — подытожил эксперт.