Вирусная реклама: Макрон заявил о «войне нового типа» из-за вакцин России и Китая

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о «войне нового типа», связанной, по его мнению, с попытками России и Китая «оказать влияние» с помощью вакцин от коронавируса. Он также сообщил о планах Европы выйти на первое место по выпуску данных препаратов. На этом фоне в ЕС продолжается рост заболеваемости, продлеваются локдауны. Эксперты указали на недопустимость высказывания французского лидера о вакцинах от коронавируса. В Кремле при этом подчеркнули, что в России не согласны с утверждением, что Москва и Пекин используют пандемию COVID-19 и вакцинную проблематику в качестве некоего инструмента влияния.

Президент Франции Эммануэль Макрон полагает, что Европа столкнулась с «мировой войной нового типа». Как пишет Le Figaro, соответствующее высказывание французского лидера прозвучало в ходе пресс-конференции, на которой он высказался о вопросах вакцинации от COVID-19.

«Мы столкнулись с мировой войной нового типа из-за атак и стремления России и Китая оказать влияние с помощью вакцин. На этом фоне мы должны быть суверенными. Мы создали возможность производить (вакцину. — RT). Мы находимся в процессе создания возможностей для производства вакцин второго поколения», — приводит слова Макрона издание.

Он также заявил о европейских планах выйти на первое место по производству вакцин. «К лету мы хотим стать континентом, который производит самое большое количество вакцин в мире. Это нам позволит гарантировать поставку вакцин и ответить на этот продолжительный вызов, которым является пандемия», — сказал Макрон.

Эммануэль Макрон

Reuters

© Michel Euler

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о несогласии Москвы с обозначенной Макроном позицией о «войне» из-за вакцин производства РФ и КНР.

«Мы абсолютно не согласны с тем, что Россия или Китай ведут какую-то «войну», и мы абсолютно не согласны с тем, что Россия или Китай используют пандемию коронавируса и вакцинную проблематику в качестве некоего инструмента влияния», — сказал Песков.

Как отметил пресс-секретарь президента, Россия является ответственным участником международного сообщества.

«Уровень ответственности всех участников международного сообщества наилучшим образом демонстрируется в такие нелёгкие дни и годы пандемии, как мы переживаем всем человечеством сейчас», — заключил Песков.

Он также подчеркнул, что Россия была первой страной, которая завершила разработку и производство вакцины. Наряду с этим Песков напомнил, что Россия наращивает темпы производства препаратов, чтобы завершить вакцинацию своего населения и одновременно делает всё возможное, чтобы в обозримой перспективе ответить на международный спрос на её вакцину.

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«Никаких устремлений по политизации вакцинной тематики или использованию вакцины в качестве инструмента влияния у России не было, нет и никогда не будет», — заключил он.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов обратил внимание на использованные Макроном формулировки о «войне».

«Очень странно и, я бы даже сказал, цинично звучат слова французского президента, который сравнивает действия России и Китая с войной, а, следовательно, вакцину он сравнивает с боевым оружием? Вакцину, которая несёт здоровье людям, он приравнивает к способу военных действий? Мне кажется, что это за гранью разумного», — отметил эксперт в беседе с RT.

Наряду с этим Шаповалов отметил тот факт, что действия России оказались существенно эффективнее по сравнению с Францией и рядом других государств Европы в вопросах борьбы с коронавирусом. Он также сказал, что слова Макрона о развитии производства вакцин также указывают на пробелы в управленческих решениях европейских руководителей.

«По сути Макрон констатировал тот факт, что Европа в отличие от России или Китая не в состоянии обеспечить безопасность своих граждан… Вот это действительно является реальностью, всё остальное не более чем не очень удачные пропагандистские штампы», — заключил эксперт.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, в свою очередь, назвал слова Макрона искажением действительности.

«Пандемия — это испытание для всего человечества, на мой взгляд, и стремление стран обеспечить выживание своего населения, обеспечить нормальный образ жизни — это естественное движение, и называть это мировой войной, наверное, сильное искажение», — сказал корреспонденту RT эксперт.

В Европе по-прежнему сохраняется сложная обстановка по заболеваемости коронавирусом. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за предшествующие сутки в странах Европы суммарно зафиксировано более 256 тыс. случаев коронавируса, что является самым высоким показателем с января.

В европейских странах продлеваются действующие и вводятся новые ограничительные меры. В частности, накануне власти Германии приняли решение продлить локдаун в стране до 18 апреля. В Польше действующий режим ограничений ужесточается. На срок до 9 апреля в стране закроют практически все общественные места.

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Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз находится в начале третьей волны распространения коронавируса. По её словам, ситуация с распространением коронавируса в странах ЕС «вызывает серьёзное беспокойство».

При этом несколько дней назад в Еврокомиссии заявили, что цели по обеспечению своевременного доступа к вакцинам от коронавируса для граждан Евросоюза по-прежнему не достигаются.

В заявлении ЕК говорится, что для достижения этой задачи необходимо внести изменения в текущий механизм распределения. Наряду с этим сообщается, что для обеспечения своевременного доступа к вакцинам необходимы принципы взаимности и пропорциональности.

На этом фоне стало известно, что еврокомиссар Тьерри Бретон отказался выдать разрешение на применение российской вакцины «Спутник V». Как пишет Le Figaro, Бретон заявил, ЕС совершенно не в чем себя упрекнуть.

Как пишет издание, этот шаг говорит об идеологическом подходе, который встаёт выше прагматизма и здоровья населения Европы.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, ЕК продолжает свою «изначально заметно хромающую линию» на сотрудничество с исключительно западными компаниями в вопросах поставки вакцин. Контракты заключают только с представителями из ЕС, США и Великобритании, отметила Захарова. Таким образом она прокомментировала высказывание представителя ЕК Бретона о российской вакцине.

Вакцина «Спутник V»

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«Это разве не политизированный подход? Это разве нормальный подход к решению общепланетарной проблемы? <...> Это вопрос к Брюсселю, который постоянно говорит о том, что Россия ведёт в отношении ЕС некую недружественную политику, отказывается от взаимодействия. Вы почитайте, что ваши же представители говорят», — сказала представитель российского МИД.

Захарова также выразила надежду, что подобное отношение к «Спутник V» со стороны Еврокомиссии не скажется на темпах рассмотрения заявки на регистрацию препарата в Европе.

«Особенно с учётом того интереса, который проявляют к нашему препарату многие страны-члены ЕС», — отметила Захарова.

Она также упомянула о высказывании главы европейского подразделения ВОЗ Ханса Клюге о том, что в Европе существует реальная потребность в российской вакцине.