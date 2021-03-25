Парламент Португалии одобрил продление режима ЧП до 15 апреля

Парламент Португалии одобрил продление действия чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса до 15 апреля.

«Президент республики подписал декрет о продлении чрезвычайного положения до 15 апреля после голосования Собрания республики этим вечером в поддержку (указа)», — говорится в коммюнике президента Португалии Марселу Ребелу ди Соузы.

С начала пандемии в Португалии с населением 10 млн человек было выявлено 819 тыс. заболевших, более 16,8 тыс. пациентов умерли.

12 февраля президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза сделал прививку от коронавируса.