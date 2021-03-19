Меркель считает неизбежным ужесточение ограничений из-за коронавируса

Новое ужесточение ограничений из-за коронавируса в Германии неизбежно, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

По её словам, ситуация с COVID-19 развивается очень тяжело, наблюдается экспоненциальный рост числа случаев заболевания.

«Поэтому хорошо, что мы согласовали механизм «аварийного торможения». К сожалению, нам придётся им воспользоваться», — цитирует Меркель РИА Новости.

Она отметила, что предпочла бы, чтобы этот механизм не применялся.

«Но это будет невозможно, когда видишь развитие событий в последние дни», — заявила канцлер.

Ранее Меркель не исключила закупок российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в ФРГ, если не будет достигнуто общее решение по этому вопросу в Евросоюзе.