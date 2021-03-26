Глава ЕК заявила о начале третьей волны коронавируса в Евросоюзе

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Евросоюз находится в начале третьей волны распространения коронавирусной инфекции COVID-19, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе пресс-конференции в рамках саммита глав государств ЕС.
Глава ЕК заявила о начале третьей волны коронавируса в Евросоюзе
  • globallookpress.com

«Мы в начале третьей волны в Европе», — цитирует РИА Новости фон дер Ляйен.

По её словам, ситуация с распространением коронавируса в странах ЕС «вызывает серьёзное беспокойство».

«Во многих странах ЕС инфекция вновь разрастается», — отметила глава ЕК.

Глава Еврокомиссии добавила, что распространение COVID-19 в ЕС подчёркивает важность вакцинации.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия всё ещё не может достичь цели по обеспечению своевременного доступа к вакцинам от коронавируса для граждан Евросоюза.

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