Глава ЕК заявила о начале третьей волны коронавируса в Евросоюзе
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«Мы в начале третьей волны в Европе», — цитирует РИА Новости фон дер Ляйен.
По её словам, ситуация с распространением коронавируса в странах ЕС «вызывает серьёзное беспокойство».
«Во многих странах ЕС инфекция вновь разрастается», — отметила глава ЕК.
Глава Еврокомиссии добавила, что распространение COVID-19 в ЕС подчёркивает важность вакцинации.
Ранее сообщалось, что Еврокомиссия всё ещё не может достичь цели по обеспечению своевременного доступа к вакцинам от коронавируса для граждан Евросоюза.