В ЕС заявили об отсутствии своевременного обеспечения граждан вакцинами
- Reuters
Об этом говорится в заявлении ЕК.
Отмечается, что для достижения данной цели необходимо внести изменения в текущий механизм распределения.
Также сообщается, что для обеспечения своевременного доступа к вакцинам необходимы принципы взаимности и пропорциональности.
Ранее Евросоюз допустил «юридические меры» против производителя вакцины от коронавируса AstraZeneca из-за невыполнения компанией контрактных обязательств по поставкам.