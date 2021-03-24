В ЕС заявили об отсутствии своевременного обеспечения граждан вакцинами

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Еврокомиссия всё ещё не может достичь цели по обеспечению своевременного доступа к вакцинам от коронавируса для граждан Евросоюза.
В ЕС заявили об отсутствии своевременного обеспечения граждан вакцинами
  • Reuters

Об этом говорится в заявлении ЕК.

Отмечается, что для достижения данной цели необходимо внести изменения в текущий механизм распределения.

Также сообщается, что для обеспечения своевременного доступа к вакцинам необходимы принципы взаимности и пропорциональности.

Ранее Евросоюз допустил «юридические меры» против производителя вакцины от коронавируса AstraZeneca из-за невыполнения компанией контрактных обязательств по поставкам.

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