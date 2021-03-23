В ЕС допустили «юридические меры» против AstraZeneca

Евросоюз допустил «юридические меры» против производителя вакцины от коронавируса AstraZeneca из-за невыполнения компанией контрактных обязательств по поставкам. Об этом заявил замглавы Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефчович.

«Не секрет, что у ЕС есть проблемы с AstraZeneca, компания не выполняет в полном объёме свои контрактные обязательства, коммуникация с ней затруднена, при этом страны ЕС остро зависят от неё для выполнения своих планов вакцинации, поэтому у нас нет иного выбора, кроме применения юридических мер в отношении неё», — цитирует Шефчовича ТАСС.

Он отметил, что меры включают в том числе «пропорциональные ограничения экспорта».

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Европейский союз будет рассматривать все запросы на экспорт вакцины AstraZeneca в Великобританию «очень строго» и, вероятно, станет отклонять их.