Bloomberg: ЕС намерен блокировать экспорт вакцины AstraZeneca в Британию
Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Как отмечается, Европейский Союз будет рассматривать все запросы на экспорт вакцин AstraZeneca в Великобританию «очень строго» и, вероятно, будет отклонять их.
По данным источника, блокировка экспорта препарата в Великобританию будет продолжаться до тех пор, «пока AstraZeneca не выполнит свои обязательства по поставкам в ЕС».
Ранее сообщалось, что ряд стран Европы решили возобновить вакцинацию от коронавируса вакциной AstraZeneca, приостановленную после поступления информации о побочных эффектах.