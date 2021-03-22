Bloomberg: ЕС намерен блокировать экспорт вакцины AstraZeneca в Британию

Европейский союз будет тщательно рассматривать запросы на экспорт вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca в Великобританию.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Как отмечается, Европейский Союз будет рассматривать все запросы на экспорт вакцин AstraZeneca в Великобританию «очень строго» и, вероятно, будет отклонять их.

По данным источника, блокировка экспорта препарата в Великобританию будет продолжаться до тех пор, «пока AstraZeneca не выполнит свои обязательства по поставкам в ЕС».

Ранее сообщалось, что ряд стран Европы решили возобновить вакцинацию от коронавируса вакциной AstraZeneca, приостановленную после поступления информации о побочных эффектах.