Страны Европы возобновляют использование вакцины AstraZeneca

Короткая ссылка
Ряд страны Европы решили возобновить вакцинацию от коронавируса препаратом британско-шведской компании AstraZeneca, приостановленную после поступления информации о побочных эффектах.
Страны Европы возобновляют использование вакцины AstraZeneca
  • Reuters

«Европейское агентство лекарственных средств признало вакцину AstraZeneca безопасной. Кампания по вакцинации населения этим препаратом возобновится завтра во второй половине дня», — приводит ТАСС слова премьер-министра Франции Жана Кастекса.

Кастекс также подтвердил своё намерение «привиться в пятницу этой вакциной, чтобы показать полное доверие к данному препарату».

Глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан заявил, что вакцинация препаратом AstraZeneca в Германии возобновится 19 марта.

Министр здравоохранения Испании Каролина Дариас заявила, что вакцинация препаратом продолжится со следующей недели.

Аналогичные заявления сделали в Словении, Португалии, Болгарии, на Кипре и в других странах Европы.

18 марта экспертный комитет по безопасности препаратов Европейского агентства по лекарственным средствам в ходе оценки информации об осложнениях у привитых вакциной AstraZeneca от коронавируса не нашёл однозначной связи между случаями тромбоза и применением препарата. Ранее ряд страны Европы приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за возможных побочных эффектов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить