Страны Европы возобновляют использование вакцины AstraZeneca

Ряд страны Европы решили возобновить вакцинацию от коронавируса препаратом британско-шведской компании AstraZeneca, приостановленную после поступления информации о побочных эффектах.

«Европейское агентство лекарственных средств признало вакцину AstraZeneca безопасной. Кампания по вакцинации населения этим препаратом возобновится завтра во второй половине дня», — приводит ТАСС слова премьер-министра Франции Жана Кастекса.

Кастекс также подтвердил своё намерение «привиться в пятницу этой вакциной, чтобы показать полное доверие к данному препарату».

Глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан заявил, что вакцинация препаратом AstraZeneca в Германии возобновится 19 марта.

Министр здравоохранения Испании Каролина Дариас заявила, что вакцинация препаратом продолжится со следующей недели.

Аналогичные заявления сделали в Словении, Португалии, Болгарии, на Кипре и в других странах Европы.

18 марта экспертный комитет по безопасности препаратов Европейского агентства по лекарственным средствам в ходе оценки информации об осложнениях у привитых вакциной AstraZeneca от коронавируса не нашёл однозначной связи между случаями тромбоза и применением препарата. Ранее ряд страны Европы приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за возможных побочных эффектов.