«У нас должна быть аналогичная инициатива»: зачем Байден предложил скопировать китайский проект «Один пояс — один путь»

Президент США Джо Байден предложил создать в союзе с «демократическими странами» аналог китайского инфраструктурного проекта «Один пояс — один путь». Об этом политик заявил во время телефонного разговора с британским премьер-министром Борисом Джонсоном. Ранее глава Белого дома также подчёркивал, что не позволит Китаю обогнать США по степени влияния и благосостояния. Аналитики отмечают, что Байден фактически продолжает курс Трампа, стремясь сдержать экономическую экспансию азиатской державы. Его инициатива по созданию аналога китайского проекта призвана консолидировать партнёров США и ограничить их связи с КНР, считают эксперты.

Белый дом рассматривает возможность создания альтернативы китайскому проекту «Один пояс — один путь» совместно с партнёрами из числа «демократических стран», заявил президент США Джо Байден по телефону премьер-министру Великобритании Борису Джонсону.

«Я предложил идею о том, что у нас должна быть, по сути, аналогичная инициатива: привлекать ресурсы демократических государств, направлять помощь в те районы по всему миру, в которых она действительно нужна», — рассказал Байден журналистам.

Ранее, 25 марта американский лидер также заявил, что не позволит Китаю стать самой могущественной страной в мире.

«У Китая есть общая цель... стать ведущей страной мира, самой богатой страной мира и самой могущественной страной мира. При мне этого не случится, поскольку в Соединённых Штатах будет продолжаться рост», — отметил Байден, выступая перед журналистами в Белом Доме.

Между тем, как напоминают эксперты, опередить Китай в торговой сфере США хотели ещё в годы президентства Барака Обамы.

«Тогда Вашингтон объявил о создании Транстихоокеанского партнёрства, в котором США отводилась ведущая роль. Но Трамп вывел Соединённые Штаты из этого соглашения. И сейчас неясно, сможет ли Байден вернуть страну в этот проект», — сказал в интервью RT директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.

«Вряд ли Америка сможет создать всерьёз конкурирующую с Китаем структуру и остановить его экономическую экспансию. Вашингтон предпринимает запоздалые усилия», — добавил эксперт.

Он предположил, что администрация Байдена постарается создать региональные блоки.

«Уже сейчас мы видим стремление включить Новую Зеландию, Австралию, Японию и Южную Корею, Канаду и Великобританию в единый блок. Это может привести к крупному торгово-экономическому противостоянию. Но США всё равно вряд ли смогут скопировать подход КНР», — говорит Рогулёв.

Похожей точки зрения придерживается старший научный сотрудник НИУ ВШЭ Василий Кашин. По его мнению, если Вашингтон действительно начнёт работу над неким подобием китайского проекта «Один пояс — один путь», он будет выстраивать свою инициативу на других основаниях.

«У США другие преимущества, чем у КНР. Пекин делает упор на торговлю и инвестиции в промышленность, поэтому является сегодня в большинстве регионов мира главным торговым партнёром. Вашингтон, в свою очередь, обладает преимуществом в сфере технологий, контроля над финансовой инфраструктурой. Вот почему Байден будет предлагать какие-то альтернативные идеи», — считает Кашин.

Джо Байден

Reuters

© Leah Millis

Торговый передел

Открытое торговое противостояние между США и Китаем обострилось во время президентства Дональда Трампа, который сделал борьбу с экономическим доминированием азиатской страны важной частью своего курса. Особое недовольство американской администрации вызвал большой дефицит торгового баланса США и КНР.

Администрация Трампа попыталась изменить ситуацию в свою пользу. В 2018 году на более чем 800 наименований китайской продукции объёмом $34 млрд в год были подняты ввозные пошлины до 25%.

Торговый дисбаланс сократился, однако китайский импорт всё равно продолжил доминировать над поставками американских товаров в азиатскую державу.

В начале 2020 года Пекин и Вашингтон договорились о торговой сделке, в результате чего китайская сторона обязалась увеличить импорт американских товаров в течение двух лет на $200 млрд.

Однако противоречия геополитического и экономического толка между двумя государствами сохранились. Пандемия коронавируса стала ещё одним поводом для обвинений. Дональд Трамп не раз публично заявлял о якобы ответственности Китая за сложившуюся ситуацию.

Преемник Трампа — Джо Байден — не стал отменять введённые предшественником пошлины и подхватил антикитайскую риторику. В программе торговой политики, принятой администрацией 46-го президента, Пекин обвиняется в использовании методов «принуждения и недобросовестности» в торговле. В Белом доме уверены, что своими действиями китайская сторона наносит «ущерб американским трудящимся» и угрожает «техническому преимуществу» США.

«Для решения китайского вопроса потребуется комплексная стратегия и более систематический подход, чем принимавшиеся в недавнем прошлом разрозненные меры», — говорилось в документе.

По мнению Василия Кашина, в разработке комплексной стратегии для «решения китайского вопроса» администрация Белого дома попытается сделать упор на те преимущества, которыми располагают США.

«Учитывая тенденцию к деиндустриализации, которая давно отмечалась в США, страна имеет сравнительно небольшую индустриальную базу. И если Америка начнёт бороться с Китаем на его поле, она тут же проиграет», — считает эксперт.

«Колоссальный потенциал»

Идею создания евроазиатского «Экономического пояса Шёлкового пути» (ЭПШП) впервые сформулировал лидер КНР Си Цзиньпин в 2013 году во время визита в Казахстан. Позднее он также предложил странам АСЕАН совместно создать «Морской Шёлковый путь XXI века» (МШП).

Вместе эти две ветки инвестиционной и транспортной инфраструктуры и должны составить торгово-экономический проект «Один пояс — один путь». Прообразом инициативы стал Великий шёлковый путь — караванные марруты, в древности и в средневековье связывавшие Восточную Азию со Средиземноморьем.

Си Цзиньпин

AFP

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ЭПШП будет проходить по суше и сократит доставку грузов из Китая в Европу до 10 суток с 45—60 дней — столько времени сейчас требуется для доставки товаров по традиционным морским маршрутам. Проект включает не только создание транспортной инфраструктуры, но и расширение таможенного партнёрства, трансграничных финансовых операций, а также создание финансовых институтов при региональных организациях сотрудничества.

МШП будет проложен через Индийский океан, Красное и Средиземное моря. Кроме того, в последние годы активно обсуждается использование в рамках проекта Северного морского пути.

Пандемия COVID-19 не привела к срыву планов Пекина, о чём говорится в статье посла КНР в России Чжан Ханьхуэя, опубликованной в январе. Дипломат сообщил, что уже 138 стран и 31 международная организация подписали документы о сотрудничестве с Китаем в рамках проекта «Один пояс — один путь».

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При этом товарооборот между КНР и её партнёрами по проекту с 2012 по 2019 год вырос с $1,04 триллиона до $1,34 трлн.

Среди стран, проявлявших интерес к инициативе «Один пояс — один путь» есть и европейские государства. Как заявила в марте 2019 года канцлер ФРГ Ангела Меркель, «Шёлковый путь» — важный проект, и ЕС хотел бы играть в нём активную роль.

Ещё дальше пошли итальянские власти. В марте 2019 года премьер-министр Италии (тогда этот пост занимал Джузеппе Конте. — RT) и Си Цзиньпин подписали меморандум о взаимопонимании. В документе была закреплена поддержка Римом проекта «Один пояс — один путь».

Лондон также проявлял серьёзный интерес к китайской инициативе, о чём в апреле 2019-го сообщил британский министр финансов (тогда этот пост занимал Филип Хаммонд. — RT), назвав её проектом «с поистине грандиозными целями».

«Инициатива «Один пояс — один путь» обладает колоссальным потенциалом в том, что касается распространения процветания и устойчивого развития, она может затронуть 70% населения планеты», — заявил министр, выступая на саммите в Китае.

Он также подчеркнул, что «Великобритания твёрдо намерена способствовать реализации потенциала Инициативы «Один пояс — один путь» и добиваться того, чтобы она работала для всех, чья жизнь будет затронута данным проектом».

Однако в последнее время отношения Лондона и Пекина находятся в кризисе — власти Великобритании ввели в марте 2021 года санкции против КНР, обвинив её власти в нарушении прав уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Борис Джонсон

Reuters

© Hannah McKay

Аналитики констатируют, что сейчас Вашингтон оказывает давление на своих союзников, принуждая их отказываться от сотрудничества с КНР.

«Для того, чтобы эта политика была эффективна, необходимо, чтобы США сначала сами прекратили сотрудничать с КНР. Учитывая, что множество американских фирм работает на территории Китая и производит там продукцию для американского рынка, и в целом зависимость США от Китая довольно высокая, пойти на этот шаг Байдену будет крайне сложно», — пояснил Юрий Рогулёв.

Похожей точки зрения придерживается и Василий Кашин.