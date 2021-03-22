США и Британия ввели санкции против Китая за «нарушение прав уйгуров»

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Власти США и Великобритании вслед за ЕС ввели санкции против Китая за «нарушение прав уйгуров» в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.
США и Британия ввели санкции против Китая за «нарушение прав уйгуров»
  • Reuters

Как заявили в американском Минфине, под санкции подпали глава управления общественной безопасности Синьцзяна Чэнь Минго и заместитель секретаря парткома СУАР Ван Цзюньчжэн.

Британия, в свою очередь, внесла в «список нарушителей прав человека» четыре физических лица и одну организацию.

22 марта Китай объявил о введении санкций против десяти человек и четырёх организаций из Евросоюза за вмешательство Брюсселя в дела Синьцзян-Уйгурского автономного района.

В Пекине также посоветовали ЕС «проанализировать свои ошибки» и перестать «играть с двойными стандартами», иначе КНР «ответит вновь».

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