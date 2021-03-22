Китай вводит санкции против ЕС за вмешательство в дела Синьцзяна

Китай объявил о введении санкций против десяти человек и четырёх организаций из Евросоюза за вмешательство Брюсселя в дела Синьцзян-Уйгурского автономного района, заявили в китайском Министерстве иностранных дел. В Пекине также посоветовали ЕС «проанализировать свои ошибки» и перестать «играть с двойными стандартами», иначе КНР «ответит вновь».

Как напомнили в китайском МИД, 22 марта Европейский союз ввёл односторонние санкции в отношении физических и юридических лиц в Китае «на основании лжи и ложной информации под предлогом так называемой проблемы прав человека в Синьцзяне».

В ведомстве отметили, что Евросоюз «нарушил международное право и основные нормы международных отношений и нанёс серьёзный ущерб отношениям Китая и ЕС».

«Китай решил ввести санкции в отношении десяти лиц и четырёх организаций, которые серьёзно навредили суверенитету и интересам Китая и злонамеренно распространяют ложь и ложную информацию в Европе», — говорится в заявлении МИД.

В частности, под санкции подпали члены Европарламента, члены парламентов Швеции, Нидерландов, Бельгии, Литвы, а также шведский и немецкий учёные.

Среди организаций, оказавшихся в санкционном списке, значатся комитет Евросовета по политическим вопросам и безопасности, подкомитет по правам человека Европейского парламента, немецкий Центр китайских исследований Меркатора и Датский фонд демократического альянса.

Этим людям и членам их семей запрещён въезд на материковую часть Китая и в особые административные районы Гонконг и Макао.

В январе Британия объявила, что вводит ограничения на ведение бизнеса с Синьцзян-Уйгурским автономным районом Китая за «нарушения прав уйгуров».