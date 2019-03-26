Меркель заявила о желании ЕС играть активную роль в проекте «Шёлковый путь»

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«Шёлковый путь» является важным проектом, и Евросоюз хотел бы играть в нём активную роль. С таким заявлением выступила канцлер ФРГ Ангела Меркель после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном, председателем КНР Си Цзиньпином и главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.
Меркель заявила о желании ЕС играть активную роль в проекте «Шёлковый путь»
  • Reuters

«Мы, европейцы, хотим играть в этом проекте активную роль и участвовать. Это должно вести к определённой взаимности», — приводит её слова РИА Новости.

Ранее стало известно, что Италия стала первой крупной европейской экономикой, которая поддержала китайский инфраструктурный проект «Один пояс — один путь».

В рамках инициативы «Один пояс — один путь» руководство Китая рассчитывает объединить сухопутный и морской маршруты доставки китайских товаров в Европу в единую транспортную сеть. 

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