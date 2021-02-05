В ЕП обеспокоены «тоталитарными методами» Китая в отношении европейских компаний

Депутат Европейского парламента от Испании Херманн Терч в своём обращении к Еврокомиссии выразил обеспокоенность, что Китай якобы прибегает к использованию «тоталитарных методов» в отношении европейского бизнеса. С запросом парламентария ознакомился RT.

В частности, Терч отметил, что в 2018 году китайская компания Huawei подала заявку на патент, связанный с передовым программным обеспечением, способным различать лица и телодвижения пользователей, а также их этнические и расовые особенности.

«Расследование в отношении работы Huawei показало, что компания собирает информацию, которую затем предоставляет китайскому... режиму для осуществления репрессивной и тоталитарной деятельности как в Китае, так и за рубежом», — заявил депутат.

Также Терч напомнил, что в Пекине не исключают возможности принятия ограничительных мер в отношении иностранных компаний. По его словам, зарубежные фирмы могут «столкнуться с проблемами в Китае», если правительства государств, на территории которых они учреждены, «откажутся от использования оборудования компаний Huawei или ZTE в своих сетях 5G». При этом в документе упоминаются Германия и немецкие автопроизводители.

В связи с этим Терч поинтересовался, как в Еврокомиссии планируют смягчить последствия «тактики оказания Китаем давления на европейские компании».

Ранее в Китае неоднократно комментировали обвинения партнёров в свой адрес. Так, в декабре 2019-го председатель совета директоров Huawei Technologies Лян Хуа опроверг предположения, что компания может передавать данные пользователей властям. По его словам, Huawei никогда не получала подобных указаний от государства, а если они поступят в будущем, не собирается им следовать.

Между тем на Западе уже введены ограничения против китайских компаний. В 2020 году Вашингтон назвал ZTE и Huawei угрозами для национальной безопасности США.