США объявили китайские компании ZTE и Huawei угрозами нацбезопасности

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Федеральная комиссия по связи США официально объявила китайские компании ZTE и Huawei угрозами для национальной безопасности Соединённых Штатов.
США объявили китайские компании ZTE и Huawei угрозами нацбезопасности
  • Reuters

Об этом сообщается на сайте американского ведомства.

«Компании Huawei Technologies Company (Huawei) и ZTE Corporation (ZTE), а также их материнские и дочерние компании и подразделения подпадают под объявленный FCC в ноябре 2019 года запрет на поддержку общих услуг для приобретения оборудования или услуг от компаний, представляющих собой угрозу национальной безопасности», — говорится в заявлении регулятора.

Уточняется, что соответствующими распоряжениями, которые «основаны на большой базе доказательств», бюро FCC внесло Huawei и ZTE в список угроз безопасности для телекоммуникационных сетей США и для американского будущего, связанного с 5G.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон продолжит вводить ограничения на экспорт американских товаров для китайской компании Huawei.

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