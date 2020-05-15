Помпео пообещал новые ограничения в отношении Huawei

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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон продолжит вводить ограничения на экспорт американских товаров для китайской компании Huawei.
Помпео пообещал новые ограничения в отношении Huawei
  • Reuters

«США продолжат вводить ограничения на экспорт большинства американских технологий для Huawei и связанных с ней компаний, угрожающих национальной безопасности США и международной стабильности», — говорится в заявлении Помпео на сайте Госдепа.

Ранее спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Мюнхенской конференции по безопасности заявила, что технологии 5G, внедряемые китайской компанией Huawei, представляют угрозу для Соединённых Штатов из-за своей дешевизны.

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