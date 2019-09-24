Защита и доверие: зачем Huawei создаёт собственную экосистему для пользователей

Компания Huawei инвестирует $1,5 млрд, чтобы привлечь разработчиков к созданию и развитию собственной экосистемы. Бюджет рассчитан на следующие пять лет. Об этом заявил представитель компании во время конференции Huawei Connect в Шанхае 18 сентября.

Huawei профинансирует университеты, отдельных разработчиков, стартапы и компании, чтобы нацелить их на разработку программных решений для своих продуктов. «Особое внимание мы уделим развитию талантов. Компания планирует работать с 1000 университетами по всему миру, чтобы увеличить количество разработчиков, занимающихся продуктами Huawei, до 5 миллионов за 5 лет», — сообщил Патрик Жанг, главный инженер Huawei по облачной инфраструктуре и машинному обучению.

Ответ на все угрозы

Все крупные производители гаджетов стараются предложить пользователю сценарии их использования в рамках единой экосистемы. Это позволяет, например, разным устройствам синхронизироваться через один аккаунт, начинать выполнять задачи на одном гаджете и продолжать на другом. Наличие экосистемы становится важным фактором удержания пользователей, которым сложнее переключиться на продукцию другого бренда, ведь тогда потребуется заменять сразу несколько устройств и привыкать к новой для себя среде.

Но зачем создавать еще одну экосистему? Очевидно, что Huawei хочет защитить себя и своих пользователей от возможных последствий торговой войны США и Китая. В перспективе это может отрезать для Huawei доступ к американским технологиям и компонентам. Компанию добавили в «чёрный список» США еще в мае 2019 года, но в августе ей дали «каникулы» на 90 дней, чтобы получить продукцию от американских поставщиков.

Новые смартфоны Huawei, начиная с представленных 19 сентября флагманов Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro, будут поставляться без предустановленных сервисов или приложений Google.

Они используют версию Android с открытым исходным кодом, а также собственный магазин приложений AppGallery. Старые устройства Huawei будут получать обновления без ограничений. Кроме того, ничто не мешает пользователям самостоятельно установить любые приложения, в том числе от Google, на новые девайсы Huawei.

У российских покупателей Huawei Mate 30 в этом плане будет еще больше преимуществ, поскольку у них под рукой уже есть надёжные инструменты (почта, облако, карты, агрегаторы новостей) от отечественных IT—гигантов, как, например, Яндекс и Mail.ru. Эти компании много лет с успехом выстраивают собственные экосистемы, и их опыт и открытость к сотрудничеству являются серьезной основой для дальнейших разработок Huawei.

Открытый код — путь доверия

Huawei уже ведет разработки собственной операционной системы с открытым исходным кодом. В перспективе она может стать основной для всех устройств как самой Huawei, так и сторонних разработчиков, и использоваться в смартфонах, планшетах, автомобилях, телевизорах и прочих устройствах.

Еще одна экосистема — это не просто «план Б» для Huawei. Во-первых, любая конкуренция работает на улучшение качества продуктов. Во-вторых, если компания контролирует весь цикл выпуска своих продуктов, разрабатывая программное обеспечение с учетом параметров своего «железа», то она добивается лучшей оптимизации, чем у тех, которые используют сторонние решения.

А линейка продуктов Huawei уже насчитывает все необходимое для продвинутого пользователя: смартфоны Mate, планшеты, ноутбуки Matebook X, умные часы Watch GT, наушники, телевизоры и многое другое.

Кроме того, открытый исходный код новой экосистемы стимулирует присоединиться к ней разработчиков со всего мира, а не только тех, кто одобрен конкретной компанией. Открытый код — также важный фактор в доверии пользователей, потому что такая архитектура исключает вредное вмешательство спецслужб или корпораций, которые теоретически могут следить за пользователями закрытых систем.

Напомним, ведущей моделью Huawei на отечественном рынке остаётся премьера этой весны – камерафон Huawei P30 Pro, получивший за полгода немало наград, в том числе премию журнала о профессиональной фотографии TIPA.

P30 Pro в России должен скоро сменить новый флагман Huawei Mate 30 Pro, представленный 19 сентября в Мюнхене. Отличительной особенностью смартфона стали сразу четыре камеры Leica на задней поверхности. Внутри Mate 30 Pro установлен восьмиядерный процессор Kirin 990 со встроенным модулем для работы в 5G-сетях. По словам Ричарда Ю, главы потребительского бизнеса компании, это первый в мире 5G-процессор, который обеспечит пользователю полный доступ к возможностям высокоскоростной передачи данных после полномасштабного развертывания сетей пятого поколения.

Mate 30 Pro получил аккумулятор ёмкостью 4500 мАч и возможность быстрой зарядки на базе технологии Huawei SuperCharge. Цена устройства в России и США пока неизвестна, но в Европе за новинку просят от €1200.