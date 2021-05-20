В Европарламенте напомнили об «угрозах» со стороны России и Китая

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Ксения Калинкина
В комитете по международным отношениям Европейского парламента представили проект доклада, в котором обозначили несколько принципиальных направлений взаимодействия ЕС и США. В частности, в документе, с которым ознакомился RT, упоминается о необходимости противодействия «российской угрозе» и «китайской дезинформации».
В Европарламенте напомнили об «угрозах» со стороны России и Китая
  • Reuters

Проект доклада представляет собой текст, разделённый на несколько частей.

Так, одна из них — «Возвращение к многосторонней дипломатии» — предполагает более тесное сотрудничество сторон, в том числе по вопросам изменения климата, расового и гендерного равенства, а также прав человека.

В следующей части под заголовком «Объединение перед лицом вызовов в области безопасности и обороны» говорится о необходимости совместного противодействия как традиционным, так и новым угрозам (гибридные угрозы, иностранное доминирование в области технологий и дезинформация), о важности защиты «глобальной демократии» и борьбе с фундаментальными причинами неравенства.

И, наконец, заключительная часть — «Более тесная координация внешней политики» — посвящена сотрудничеству Брюсселя и Вашингтона по ряду проблем, связанных с деятельностью иностранных государств — речь идёт в том числе о Китае и России.

Например, в проекте доклада подчёркивается высокое значение взаимодействия сторон по китайскому направлению — «особенно, в том, что касается защиты прав человека и прав меньшинств, деэскалации напряжённости в Юго-Восточной Азии, координации действий в Индо-Тихоокеанском регионе, выработки технологических стандартов, защиты интеллектуальной собственности и борьбы с дезинформацией».

Кроме того, в документе говорится о «целом ряде угроз» со стороны России.

В частности, упоминается о «продолжающейся дестабилизации ситуации на Украине и в Грузии, вмешательстве в демократические процессы в ЕС и США, о гибридных угрозах и дезинформационных кампаниях».

Ранее в Европарламенте сформулировали пять принципов, согласно которым ЕС рекомендуется выстраивать отношения с Россией.

Соответствующий документ предлагает поддерживать российское «продемократическое общество» и противостоять «вмешательству» Москвы в дела ЕС.

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