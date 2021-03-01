В Швеции заявили о заинтересованности России и Китая в раздробленности ЕС

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Ксения Калинкина
Шведский депутат Маркус Вихель обвинил Россию и Китай в том, что они якобы заинтересованы в раздробленности Евросоюза. Об этом говорится в обращении парламентария к главе МВД Швеции Микаэлю Дамбергу. С документом ознакомился RT.
В Швеции заявили о заинтересованности России и Китая в раздробленности ЕС
  • РИА Новости

По словам депутата от правой партии «Шведские демократы», власти США и стран Прибалтики призывают Евросоюз вести дела с Китаем «с большой осторожностью».

«Сейчас мы видим, что Китай наращивает свою пропаганду против ЕС, в то время как Россия, по своему обыкновению, ведёт масштабную дезинформационную кампанию. Обе эти страны считают, что раздробленность ЕС пойдёт им на пользу, при этом в последнее время они расширили друг с другом контакты в военной сфере. Ставки как в киберпространстве, так и в обычном мире из-за военного присутствия в других странах возросли», — заявил Вихель. 

Парламентарий напомнил, что ранее Литва «по соображениям безопасности» отказалась от сотрудничества с китайской компанией Nuctech, которая занимается созданием программного обеспечения для систем контроля безопасности.

По словам Вихеля, в литовском Минобороны считают, что использование российского и китайского оборудования или технологий в работе с деликатной информацией «может представлять угрозу» как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе.

На этом фоне депутат отметил, что Евросоюз недавно заключил с Китаем новое инвестиционное соглашение. В связи с этим он поинтересовался у главы МВД Швеции, планирует ли тот заняться разработкой законодательства, направленного на защиту, например, транспортного, энергетического и телекоммуникационного секторов страны от деятельности «не вызывающих доверия иностранных компаний».

В феврале президент США Джо Байден заявил, что Москва якобы стремится «ослабить» европейский проект и «подорвать трансатлантическое единство».

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