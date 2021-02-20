«Стремится ослабить НАТО»: Байден обвинил Россию в подрыве отношений между Европой и США

Президент США Джо Байден заявил, что российские власти якобы стремятся «подорвать трансатлантическое единство» и ослабить «европейский проект» и НАТО. Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, он обвинил Москву в нападках на американскую демократию, а также в причастности к серии кибератак по всему миру. В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон обозначил важность построения новой международной архитектуры безопасности, которая должна включать диалог с Россией. Эксперты отмечают, что на Западе сохраняется тенденция обвинять Москву во многих возникающих проблемах, хотя, например, кризис американской политической системы обусловлен исключительно внутренними трудностями в США.

Президент США Джо Байден обвинил российские власти в том, что они якобы стремятся «подорвать трансатлантическое единство» и сотрудничество между Европой и Соединёнными Штатами, ослабив «европейский проект» и НАТО. Такое заявление он сделал, выступая на онлайн-сессии Мюнхенской конференции по безопасности.

«Путин стремится ослабить европейский проект и альянс НАТО. Он хочет подорвать трансатлантическое единство и нашу решимость, поскольку Кремлю гораздо проще запугивать отдельные государства и угрожать им, чем вести переговоры с сильным и тесно сплочённым трансатлантическим сообществом», — заявил Байден.

В связи с этим американский лидер назвал «жизненно важным» для Европы и США отстаивание суверенитета и территориальной целостности Украины. Он также обвинил Россию в нападках на американскую демократию и в причастности к ряду кибератак по всему миру, добавив, что реагирование на такие инциденты необходимо для «защиты... коллективной безопасности».

«Проблемы, связанные с Россией, могут отличаться от тех, что связаны с Китаем, но они столь же реальны», — сказал Байден, призвав Запад готовиться к долгосрочной конкуренции с КНР.

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«Мы должны вместе готовиться к длительному стратегическому соперничеству с Китаем. В числе принимаемых нами мер, имеющих наиболее значимые последствия, станет то, как США, Европа и Азия будут сотрудничать, чтобы обеспечить мир, защитить наши общие ценности и продвигать наше процветание по всему Тихоокеанскому региону. Конкуренция с Китаем будет жёсткой. Это то, чего я ожидаю, и то, что я приветствую, поскольку верю в глобальную систему, которую Европа и США вместе с нашими союзниками в Индо-Тихоокеанском регионе так старательно создавали на протяжении последних 70 лет», — отметил Байден.

При этом, по его словам, Соединённые Штаты хотят будущего, в котором все страны «смогут свободно определять свой собственный путь без угрозы насилия или принуждения».

«Мы не можем и не должны возвращаться к рефлексивному противостоянию и жёсткому разделению на блоки времён холодной войны. Конкуренция не должна препятствовать сотрудничеству по вопросам, которые затрагивают нас всех», — подчеркнул Байден, приведя в пример борьбу с пандемией коронавируса.

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе выступления на Мюнхенской конференции обозначил необходимость построения новой международной архитектуры безопасности, которая должна включать диалог с Россией.

По его словам, этот диалог должен быть «требовательным», однако он является необходимым условием для мира в Европе.

Перед конференцией французский лидер также указывал на важность прояснения «политической концепции» НАТО и заявил, что европейцы должны играть более значительную роль в деятельности альянса: «Это позволило бы сбалансировать трансатлантические отношения».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг

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© John Thys

В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг обвинил Москву и Пекин в попытках «переписать правила» сложившегося миропорядка, назвав «подъём Китая» и «дестабилизирующие действия России» в числе угроз, которым противостоит альянс. В этот перечень он также включил кибератаки, изменение климата и терроризм.

«Европа и Северная Америка должны защищать основанный на правилах международный порядок, которому бросают вызов авторитарные державы. Китай и Россия пытаются их переписать, преследуя свои интересы. Подъём Китая — ключевая проблема для трансатлантического сообщества, которая может иметь последствия для нашей безопасности, нашего процветания и нашего образа жизни», — заявил он.

Ранее Столтенберг призвал к обновлению стратегической концепции НАТО, которая была принята в 2010 году, из-за России и КНР. По его словам, причина заключается в фундаментальном изменении отношений с Россией и Китаем, повлиявшем на мировой баланс сил. Комментируя эти заявления, официальный представитель российского МИД Мария Захарова констатировала, что НАТО продолжает искать внешнего врага вместо стремления к урегулированию отношений с другими странами.

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Возвращаясь к заявлениям Джо Байдена на Мюнхенской конференции, член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков подчеркнул, что Россия, в отличие от США, не вмешивается во внутренние дела других государств и уважает их суверенитет.

«Проблемы демократии в Америке имеются с давних пор, и эти проблемы являются внутренними. Если у них есть эти проблемы, то только из-за тех ошибок, которые они сами допускают. Ни со стороны России, ни со стороны других государств нет никакого влияния на демократические принципы, тенденции в США», — заявил собеседник RT.

Он также отреагировал на слова американского лидера о том, что Москва стремится «подорвать трансатлантическое единство».

«Тот монолит, о котором он говорит, не приносит никакого блага мировому сообществу. Эта «монолитность» Америки и Евросоюза приводит к большим бедам для других стран», — добавил Цеков.

В свою очередь, профессор НИУ ВШЭ Александр Домрин отметил, что на Западе (прежде всего в Соединённых Штатах) сохраняется устойчивая тенденция «всё валить на Россию».

«Более того, есть консенсус в США между обеими партиями относительного того, что Россия во всём виновата. В первую очередь в том, что она — Россия и Россией остаётся», — заявил эксперт в разговоре с RT.

Добавим, что накануне российский посол в США Анатолий Антонов, выступая на телесеминаре Совета по международным отношениям констатировал, что отношения Москвы и Вашингтона переживают один из самых трудных периодов в истории. Причём накопившиеся разногласия, по его словам, усугубляются отсутствием системного двустороннего диалога.

«Меня часто спрашивают: «Кто виноват?». Наверное, этот вопрос должен заставить ответить, что виноваты обе стороны. Но я со всей ответственностью могу сказать, что мы предпринимали максимум усилий, чтобы нормальное сотрудничество сохранялось. Есть лишь одно условие: в Вашингтоне должны относиться к интересам России с уважением, а не пытаться подчинять нашу политику американской», — подчеркнул Антонов.

Дипломат добавил, что Москва готова к прагматичному сотрудничеству «в той мере, в какой к этому готовы в Вашингтоне», вновь призвав американские власти строить отношения с Россией на равных.

«Пора бы прекратить попытки поделить весь мир на страны правильные и неправильные, хорошие «демократические» и плохие «авторитарные», — отметил посол.