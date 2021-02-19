Байден обвинил Россию в нападках на американскую демократию

Короткая ссылка
Президент США Джо Байден обвинил Россию в нападках на американскую демократию и в попытках убедить людей в том, что государственная система Соединённых Штатов коррумпирована.
Байден обвинил Россию в нападках на американскую демократию
  • Reuters

«Кремль совершает нападки на нашу демократию и превращает коррупцию в оружие, чтобы подорвать нашу государственную систему. Российское руководство пытается заставить людей думать, будто наша система более коррумпирована или так же коррумпирована, как их система. Но мир знает, что это неправда, в том числе россияне. Путин пытается ослабить европейский проект», — сказал он, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

Байден добавил, что Москва стремится «ослабить трансатлантическое единство», потому что «Кремлю гораздо легче угрожать отдельным странам, чем вести переговоры с единым и сильным трансатлантическим союзом».

Также он подчеркнул, что «суверенитет Украины является важным» для Европы и США вопросом.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва готова к переговорам по вопросам стратегической стабильности с американской администрацией во главе с президентом Джо Байденом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить