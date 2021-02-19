Президент США Джо Байден обвинил Россию в нападках на американскую демократию и в попытках убедить людей в том, что государственная система Соединённых Штатов коррумпирована.

«Кремль совершает нападки на нашу демократию и превращает коррупцию в оружие, чтобы подорвать нашу государственную систему. Российское руководство пытается заставить людей думать, будто наша система более коррумпирована или так же коррумпирована, как их система. Но мир знает, что это неправда, в том числе россияне. Путин пытается ослабить европейский проект», — сказал он, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

Байден добавил, что Москва стремится «ослабить трансатлантическое единство», потому что «Кремлю гораздо легче угрожать отдельным странам, чем вести переговоры с единым и сильным трансатлантическим союзом».

Также он подчеркнул, что «суверенитет Украины является важным» для Европы и США вопросом.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва готова к переговорам по вопросам стратегической стабильности с американской администрацией во главе с президентом Джо Байденом.