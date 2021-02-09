Антонов заявил о готовности России к переговорам о стратегической стабильности с США

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва готова к переговорам по вопросам стратегической стабильности с новой американской администрацией во главе с президентом Джо Байденом.

«С нашей стороны готовность к такому разговору есть», — цитирует ТАСС Антонова.

Он отметил, что «это крайне важно и необходимо».

«Да и, думаю, востребовано не только в Москве, но и в Вашингтоне», — заявил дипломат.

Посол сообщил, что «разговор будет очень сложным, очень обстоятельным, достаточно много проблем накопилось за эти годы».

«По сути, с прежней администрацией мы не могли установить контакт в течение трёх с половиной лет», — добавил Антонов.

Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Москва готова к плодотворному и конструктивному сотрудничеству с Вашингтоном в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.