Постпред заявил о готовности России к сотрудничеству с США по СВПД

Короткая ссылка
Москва готова к плодотворному и конструктивному сотрудничеству с Вашингтоном в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом сообщил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Постпред заявил о готовности России к сотрудничеству с США по СВПД
  • © РИА Новости / Маргарита Костив

«Мы, безусловно, приветствуем значительные и в целом позитивные изменения в позиции США и были бы готовы к плодотворному, конструктивному сотрудничеству с американской стороной в рамках осуществления этой сделки», — цитирует его РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что позиция американского лидера Джо Байдена состоит в том, что если Иран будет придерживаться СВПД, то США «будут делать то же самое».

7 февраля верховный лидер Ирана Али Хаменеи сообщил, что Тегеран вернётся к выполнению СВПД, если США отменят санкции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить