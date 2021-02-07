Верховный лидер Ирана назвал условие возвращения Тегерана к СВПД
- Reuters
Об этом он написал в своём Twitter.
По словам Хаменеи, Иран придерживался обязательств по СВПД в отличие от США и трёх европейских стран, которые нарушили свои обязательства.
«Если они желают возвращения Ирана, США должны снять санкции. Мы проверим это, и если всё будет сделано правильно, то мы вернёмся к соблюдению наших обязательств», — заявил он.
Ранее МИД России призвал новую администрацию президента США Джо Байдена проводить конструктивный диалог в рамках СВПД по иранской ядерной программе.