Верховный лидер Ирана назвал условие возвращения Тегерана к СВПД

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Тегеран вернётся к выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), если США отменят санкции.

Об этом он написал в своём Twitter.

По словам Хаменеи, Иран придерживался обязательств по СВПД в отличие от США и трёх европейских стран, которые нарушили свои обязательства.

«Если они желают возвращения Ирана, США должны снять санкции. Мы проверим это, и если всё будет сделано правильно, то мы вернёмся к соблюдению наших обязательств», — заявил он.

Ранее МИД России призвал новую администрацию президента США Джо Байдена проводить конструктивный диалог в рамках СВПД по иранской ядерной программе.