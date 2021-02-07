Верховный лидер Ирана назвал условие возвращения Тегерана к СВПД

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Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Тегеран вернётся к выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), если США отменят санкции.
Верховный лидер Ирана назвал условие возвращения Тегерана к СВПД
  • Reuters

Об этом он написал в своём Twitter.

По словам Хаменеи, Иран придерживался обязательств по СВПД в отличие от США и трёх европейских стран, которые нарушили свои обязательства.

«Если они желают возвращения Ирана, США должны снять санкции. Мы проверим это, и если всё будет сделано правильно, то мы вернёмся к соблюдению наших обязательств», — заявил он.

Ранее МИД России призвал новую администрацию президента США Джо Байдена проводить конструктивный диалог в рамках СВПД по иранской ядерной программе.

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