МИД России призывает к конструктивному взаимодействию с США по СВПД
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Как сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, Москва выступает «за последовательное и полное выполнение договорённостей всеми странами», которые их разрабатывали, включая США.
«Мы готовы к тесному взаимодействию с участниками СВПД для достижения данной цели, а также к конструктивному взаимодействию на этот счёт с новой американской администрацией», — заявила она на брифинге.
Ранее в Иране заявили, что Тегеран будет готов полностью вернуться к выполнению своих обязательств в рамках СВПД по иранской ядерной программе, если США вернутся к выполнению сделки в полном объёме.
Как отмечал представитель Госдепартамента Нед Прайс, если Иран вернётся к соблюдению соглашения по атому, «США сделают то же».