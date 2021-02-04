МИД России призывает к конструктивному взаимодействию с США по СВПД

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Россия призывает новую администрацию президента США Джо Байдена проводить конструктивный диалог в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
МИД России призывает к конструктивному взаимодействию с США по СВПД
  • © Konstantin Kokoshkin
  • globallookpress.com

Как сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, Москва выступает «за последовательное и полное выполнение договорённостей всеми странами», которые их разрабатывали, включая США.

«Мы готовы к тесному взаимодействию с участниками СВПД для достижения данной цели, а также к конструктивному взаимодействию на этот счёт с новой американской администрацией», — заявила она на брифинге.

Ранее в Иране заявили, что Тегеран будет готов полностью вернуться к выполнению своих обязательств в рамках СВПД по иранской ядерной программе, если США вернутся к выполнению сделки в полном объёме.

Как отмечал представитель Госдепартамента Нед Прайс, если Иран вернётся к соблюдению соглашения по атому, «США сделают то же».

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