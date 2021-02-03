Новая администрация США пока не контактировала с Ираном
- Reuters
По его словам, это вряд ли произойдёт, прежде чем США посоветуются с союзниками.
Как отметил Прайс, США готовы к взаимному возвращению к соблюдению договорённостей с Тегераном.
«Если Иран вернётся к соблюдению (соглашения по атому. — RT), США сделают то же, и мы будем использовать это как платформу для более долгого и прочного соглашения и для того, чтобы решить другие аспекты», — отметил он.
Ранее в Иране заявили, что Тегеран будет готов полностью вернуться к выполнению своих обязательств в рамках СВПД по иранской ядерной программе, если США вернутся к выполнению сделки в полном объёме.