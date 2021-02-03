Новая администрация США пока не контактировала с Ираном

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США пока не контактировали с Ираном после прихода к власти администрации американского лидера Джо Байдена. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс.
Новая администрация США пока не контактировала с Ираном
  • Reuters

По его словам, это вряд ли произойдёт, прежде чем США посоветуются с союзниками.

Как отметил Прайс, США готовы к взаимному возвращению к соблюдению договорённостей с Тегераном.

«Если Иран вернётся к соблюдению (соглашения по атому. — RT), США сделают то же, и мы будем использовать это как платформу для более долгого и прочного соглашения и для того, чтобы решить другие аспекты», — отметил он.

Ранее в Иране заявили, что Тегеран будет готов полностью вернуться к выполнению своих обязательств в рамках СВПД по иранской ядерной программе, если США вернутся к выполнению сделки в полном объёме.

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