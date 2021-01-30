Зариф назвал условие для выполнения Ираном обязательств по СВПД

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в эфире программы Оксаны Бойко «Противоположности» на RT заявил, что Тегеран будет готов полностью вернуться к выполнению своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, если США вернутся к выполнению сделки в полном объёме.

По словам Зарифа, вопрос не в том, кто находится в Белом доме. Он отметил, что главное для иранской стороны — действия США.

«Если США вернутся к выполнению сделки в полном объёме (что пойдёт на благо иранскому народу), если поймут, что их политика оказания максимального давления уже потерпела крах, то мы будем готовы полностью вернуться к выполнению своих обязательств в рамках соглашения», — сказал министр.

Зариф добавил, что Тегеран остаётся частью СВПД. Он напомнил, что США стали стороной, которая вышла из соглашения и давила на Иран.

«Сейчас, если они начнут исполнять свои обязательства по соглашению, у нас нет причин не возвращаться к полномасштабному исполнению своих», — заявил глава МИД Ирана.

По его словам, Тегеран неоднократно демонстрировал, что соблюдает условия СВПД.

«США же не могут похвастать должным соблюдением своих обязательств даже при Обаме, не говоря уже о Трампе», — сказал Зариф.

Ранее в Вашингтоне заявили, что США вернутся к работе в рамках СВПД, если Тегеран будет полностью соблюдать взятые на себя обязательства.