Зариф назвал условие для выполнения Ираном обязательств по СВПД
- Reuters
По словам Зарифа, вопрос не в том, кто находится в Белом доме. Он отметил, что главное для иранской стороны — действия США.
«Если США вернутся к выполнению сделки в полном объёме (что пойдёт на благо иранскому народу), если поймут, что их политика оказания максимального давления уже потерпела крах, то мы будем готовы полностью вернуться к выполнению своих обязательств в рамках соглашения», — сказал министр.
Зариф добавил, что Тегеран остаётся частью СВПД. Он напомнил, что США стали стороной, которая вышла из соглашения и давила на Иран.
«Сейчас, если они начнут исполнять свои обязательства по соглашению, у нас нет причин не возвращаться к полномасштабному исполнению своих», — заявил глава МИД Ирана.
По его словам, Тегеран неоднократно демонстрировал, что соблюдает условия СВПД.
«США же не могут похвастать должным соблюдением своих обязательств даже при Обаме, не говоря уже о Трампе», — сказал Зариф.
Ранее в Вашингтоне заявили, что США вернутся к работе в рамках СВПД, если Тегеран будет полностью соблюдать взятые на себя обязательства.