Госсекретарь оценил вероятность возвращения США к СВПД

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США вернутся к работе в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной сделке, если Тегеран будет полностью соблюдать взятые на себя обязательства. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.
Госсекретарь оценил вероятность возвращения США к СВПД
  • Reuters

«Что касается Ирана, то президент (США Джо. — RT) Байден чётко сказал, что если Иран вернётся к полному соблюдению своих обязательств в рамках СВПД, то США сделают то же самое», — сказал он на брифинге с журналистами.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров по итогам переговоров с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом заявил, что Россия будет и в дальнейшем предпринимать усилия по возвращению США и Ирана к выполнению СВПД.

Также верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз поддерживает усилия по возвращению США к работе в рамках СВПД по урегулированию вокруг Ирана.

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