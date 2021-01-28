Госсекретарь оценил вероятность возвращения США к СВПД
- Reuters
«Что касается Ирана, то президент (США Джо. — RT) Байден чётко сказал, что если Иран вернётся к полному соблюдению своих обязательств в рамках СВПД, то США сделают то же самое», — сказал он на брифинге с журналистами.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров по итогам переговоров с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом заявил, что Россия будет и в дальнейшем предпринимать усилия по возвращению США и Ирана к выполнению СВПД.
Также верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз поддерживает усилия по возвращению США к работе в рамках СВПД по урегулированию вокруг Ирана.