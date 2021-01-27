Кандидат в постпреды США при ООН сообщила о планах работы с Россией

Кандидат на место постоянного представителя Соединённых Штатов при ООН Линда Томас-Гринфилд в ходе слушаний в комитете сената по международным вопросам заявила, что США «должны найти способ работать» с Россией в Совете Безопасности ООН по вопросам, где у стран есть общие интересы.

Она заявила, что «действия России в отношении США были агрессивными и враждебными».

«И мы действительно должны отвечать агрессивно на их действия. В то же время мы должны найти способ работать с ними в Совете Безопасности ООН по вопросам, где у нас есть общие интересы. Я буду ждать работы с ними по вопросам, таким как, например, ситуация с Ираном», — цитирует РИА Новости Томас-Гринфилд.

Ранее президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден в телефонном разговоре приветствовали обмен дипломатическими нотами о достижении договорённости по продлению СНВ-III.

Путин назвал продление ДСНВ шагом в правильном направлении.

Также глава российского МИД Сергей Лавров по итогам переговоров с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом заявил, что Россия будет и в дальнейшем предпринимать усилия по возвращению США и Ирана к выполнению СВПД.