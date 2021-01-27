Путин назвал продление ДСНВ шагом в правильном направлении

Продление договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) является шагом в правильном направлении, заявил президент России Владимир Путин.

«Безусловно, это шаг в правильном направлении, но тем не менее противоречия всё-таки закручиваются, что называется, по спирали», — сказал он в ходе выступления по видеосвязи на экономическом форуме в Давосе.

Ранее Госдума и Совет Федерации ратифицировали внесённое Путиным соглашение о продлении договора до 5 февраля 2026 года.

Накануне Путин и американский лидер Джо Байден в телефонном разговоре приветствовали обмен дипломатическими нотами о достижении договорённости.

Как отметили в МИД, стороны приняли решение продлить договор на условиях Москвы.