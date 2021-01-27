МИД: Россия и США договорились продлить ДСНВ на условиях Москвы

Россия и США приняли решение продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на условиях Москвы, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

«На наших условиях: на пять лет без предварительных условий, без любых дополнений и каких бы то ни было «довесков», — цитирует дипломата РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин поручил внешнеполитическому ведомству провести переговоры с Соединёнными Штатами о заключении договора о продлении СНВ-III.

Накануне глава государства провёл телефонный разговор с американским коллегой Джо Байденом. Стороны приветствовали обмен дипломатическими нотами о достижении договорённости по продлению соглашения.

В Кремле сообщили, что в ближайшие дни будут завершены все необходимые процедуры. Законопроект о ратификации внесён в Госдуму.