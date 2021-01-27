МИД: Россия и США договорились продлить ДСНВ на условиях Москвы
«На наших условиях: на пять лет без предварительных условий, без любых дополнений и каких бы то ни было «довесков», — цитирует дипломата РИА Новости.
Ранее президент России Владимир Путин поручил внешнеполитическому ведомству провести переговоры с Соединёнными Штатами о заключении договора о продлении СНВ-III.
Накануне глава государства провёл телефонный разговор с американским коллегой Джо Байденом. Стороны приветствовали обмен дипломатическими нотами о достижении договорённости по продлению соглашения.
В Кремле сообщили, что в ближайшие дни будут завершены все необходимые процедуры. Законопроект о ратификации внесён в Госдуму.