Путин поручил МИД провести переговоры с США по продлению ДСНВ
- globallookpress.com
«Поручить МИД России провести переговоры с американской стороной о заключении указанного международного договора», — говорится в документе.
Также внешнеполитическому ведомству поручено по достижении договорённости обеспечить заключение соглашения.
Накануне Путин и американский лидер Джо Байден в ходе телефонных переговоров приветствовали обмен дипломатическими нотами о достижении договорённости по продлению СНВ-III.
В пресс-службе Кремля отметили, что в ближайшие дни будут завершены все необходимые процедуры. Законопроект о ратификации внесён в Госдуму.