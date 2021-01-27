Путин поручил МИД провести переговоры с США по продлению ДСНВ

Президент России Владимир Путин поручил МИД провести переговоры с американской стороной о заключении договора о продлении ДСНВ. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Поручить МИД России провести переговоры с американской стороной о заключении указанного международного договора», — говорится в документе.

Также внешнеполитическому ведомству поручено по достижении договорённости обеспечить заключение соглашения.

Накануне Путин и американский лидер Джо Байден в ходе телефонных переговоров приветствовали обмен дипломатическими нотами о достижении договорённости по продлению СНВ-III.

В пресс-службе Кремля отметили, что в ближайшие дни будут завершены все необходимые процедуры. Законопроект о ратификации внесён в Госдуму.