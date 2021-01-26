Лавров: Россия будет стараться вернуть США и Иран к выполнению СВПД

Россия будет и в дальнейшем предпринимать усилия по возвращению США и Ирана к выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заявил глава российского МИД Сергей Лавров по итогам переговоров с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.

«Мы делаем всё возможное для того, чтобы найти сейчас, пользуясь заявлениями Джо Байдена и его сотрудников о стремлении вернуться в СВПД, чтобы на основе этих стремлений всем нам вместе — вместе с Ираном, вместе с европейцами, с КНР — найти конкретные пути в самое ближайшее время для того, чтобы в полном объёме все участники СВПД стали выполнять свои обязательства», — цитирует РИА Новости Лаврова.

По его словам, это позволило бы вернуть в копилку международной дипломатии это величайшее достижение в сфере обеспечения нераспространения ядерного оружия.

Он отметил, что Россия будет активно стремиться не допустить обострения ситуации.

Ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз поддерживает усилия по возвращению США к работе в рамках СВПД по урегулированию вокруг Ирана.