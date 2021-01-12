В ЕС заявили, что поддерживают усилия по возвращению США в ядерную сделку

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз поддерживает усилия по возвращению США к работе в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию вокруг Ирана.

«Мы поддерживаем дипломатические усилия в рамках совместной комиссии СВПД во главе с Верховным представитель ЕС, направленным на полное выполнение плана. В этом контексте мы также выражаем поддержку интенсивным дипломатическим усилиям, направленным на обеспечение возвращения США в СВПД, а также возобновление его выполнения Ираном в полной мере», — говорится в заявлении.

Ранее в МИД России заявили, что возобновление Ираном обогащения урана до 20% является отступлением от Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СПВД), но первопричина таких отклонений — действия США.