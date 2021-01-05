В МИД России объяснили причину возобновления Ираном обогащения урана

В МИД России заявили, что возобновление Ираном обогащения урана до 20% является отступлением от Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СПВД), но первопричина таких отклонений — действия США.

«За последние годы у международного сообщества сложилось чёткое понимание, что первопричиной подобных отклонений являются систематические грубые нарушения международных обязательств со стороны США, которые вопреки статье 25 Устава ООН не соблюдают резолюцию СБ ООН 2231 и сознательно создают препятствия её выполнению другими странами», — говорится в комментарии российского МИД.

В МИД напомнили, что проект СВПД по перепрофилированию Фордо на производство стабильных изотопов давно находится под санкционным прицелом Вашингтона, что абсолютно неприемлемо.

Ранее официальный представитель правительства Ирана Али Рабии сообщил, что Тегеран запустил процесс обогащения урана до уровня 20% на ядерном объекте в Фордо.

В США назвали подобное решение попыткой ядерного шантажа.

5 января официальный представитель Организации атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди заявил, что Ирану удалось обогатить уран до 20% на ядерном объекте в Фордо. В ЕС осудили решение Ирана обогащать уран до 20%.