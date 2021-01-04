Иран запустил процесс обогащения урана до 20%
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По его словам, процесс обогащения начался утром в понедельник, 4 января.
Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал такое решение предсказуемым и обратимым шагом.
«Иран объявил о возобновлении обогащения урана до 20%. Это не сенсация. Такой шаг был предсказуем в свете недавно принятого иранским парламентом закона. Главное — он остаётся обратимым в рамках возможной нормализации обстановки вокруг СВПД», — написал дипломат в Twitter.
#Иран объявил о возобновлении обогащения урана до 20%. Это не сенсация. Такой шаг был предсказуем в свете недавно принятого иранским парламентом закона. Главное- он остаётся обратимым в рамках возможной нормализации обстановки вокруг #СВПД.— Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) January 4, 2021
В начале декабря Совет стражей Конституции Ирана утвердил постановление парламента об активизации ядерной деятельности.
Соответствующий законопроект предполагал, в частности, производство и накопление урана с уровнем обогащения 20%.