В Иране утвердили постановление об активизации ядерной деятельности

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Совет стражей Конституции Ирана утвердил постановление парламента страны об активизации ядерной деятельности. Теперь документ должны передать в правительство.
В Иране утвердили постановление об активизации ядерной деятельности
  • Reuters

Об этом сообщает FARS.

Уточняется, что соответствующий законопроект «Стратегическая мера по отмене санкций» подразумевает отказ властей страны от доппротокола с МАГАТЭ по проверкам ядерной деятельности, если в течение двух месяцев с момента «вступления в силу» стороны ядерной сделки не выполнят его. 

Проект предполагает активизацию ядерной деятельности в стране, в частности производство и накопление урана с уровнем обогащения 20%.

Ранее сообщалось, что иранский парламент решил ускорить рассмотрение законопроекта, который идёт вразрез с частью положений заключённой в 2015 году ядерной сделки. В частности, инициатива предполагает ежегодное производство не менее 120 кг урана, обогащённого до 20%, и увеличение количества центрифуг. 

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