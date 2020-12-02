В Иране утвердили постановление об активизации ядерной деятельности
- Reuters
Об этом сообщает FARS.
Уточняется, что соответствующий законопроект «Стратегическая мера по отмене санкций» подразумевает отказ властей страны от доппротокола с МАГАТЭ по проверкам ядерной деятельности, если в течение двух месяцев с момента «вступления в силу» стороны ядерной сделки не выполнят его.
Проект предполагает активизацию ядерной деятельности в стране, в частности производство и накопление урана с уровнем обогащения 20%.
Ранее сообщалось, что иранский парламент решил ускорить рассмотрение законопроекта, который идёт вразрез с частью положений заключённой в 2015 году ядерной сделки. В частности, инициатива предполагает ежегодное производство не менее 120 кг урана, обогащённого до 20%, и увеличение количества центрифуг.