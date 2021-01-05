В ЕС осудили решение Ирана обогащать уран до 20%

Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что ЕС серьёзно обеспокоен планами Ирана начать обогащение урана до 20%.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Брюсселе.

«Мы с серьёзной обеспокоенностью принимаем к сведению решение Ирана об обогащении урана до 20%», — цитирует его ТАСС.

Ранее официальный представитель правительства Ирана Али Рабии сообщил, что Тегеран запустил процесс обогащения урана до уровня 20% на ядерном объекте в Фордо.

В США назвали подобное решение попыткой ядерного шантажа.

5 января официальный представитель Организации атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди заявил, что Ирану удалось обогатить уран до 20% на ядерном объекте в Фордо.