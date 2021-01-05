В ЕС осудили решение Ирана обогащать уран до 20%
- Reuters
Об этом он сказал на пресс-конференции в Брюсселе.
«Мы с серьёзной обеспокоенностью принимаем к сведению решение Ирана об обогащении урана до 20%», — цитирует его ТАСС.
Ранее официальный представитель правительства Ирана Али Рабии сообщил, что Тегеран запустил процесс обогащения урана до уровня 20% на ядерном объекте в Фордо.
В США назвали подобное решение попыткой ядерного шантажа.
5 января официальный представитель Организации атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди заявил, что Ирану удалось обогатить уран до 20% на ядерном объекте в Фордо.