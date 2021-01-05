Власти Ирана сообщили об обогащении урана на объекте в Фордо

Официальный представитель Организации атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди заявил, что Ирану удалось обогатить уран до 20% на ядерном объекте в Фордо. Об этом сообщил телеканал IRINN.

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Reuters