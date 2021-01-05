Власти Ирана сообщили об обогащении урана на объекте в Фордо

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Официальный представитель Организации атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди заявил, что Ирану удалось обогатить уран до 20% на ядерном объекте в Фордо. Об этом сообщил телеканал IRINN.
Власти Ирана сообщили об обогащении урана на объекте в Фордо
  • © Lisi Niesner
  • Reuters

«Примерно в семь часов вечера (в понедельник) мы достигли 20%-ного обогащения», — цитирует Камальванди РИА Новости.

Ранее официальный представитель правительства Ирана Али Рабии сообщил, что Тегеран запустил процесс обогащения урана до уровня 20% на ядерном объекте в Фордо.

В США назвали подобное решение попыткой ядерного шантажа.

В Японии выразили серьёзную обеспокоенность и призвали Иран соблюдать положения ядерного соглашения.

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