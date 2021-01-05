Власти Ирана сообщили об обогащении урана на объекте в Фордо
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- Reuters
«Примерно в семь часов вечера (в понедельник) мы достигли 20%-ного обогащения», — цитирует Камальванди РИА Новости.
Ранее официальный представитель правительства Ирана Али Рабии сообщил, что Тегеран запустил процесс обогащения урана до уровня 20% на ядерном объекте в Фордо.
В США назвали подобное решение попыткой ядерного шантажа.
В Японии выразили серьёзную обеспокоенность и призвали Иран соблюдать положения ядерного соглашения.