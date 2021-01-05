В Японии прокомментировали решение Ирана обогащать уран до 20%

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Японское правительство выразило серьёзную обеспокоенность в связи с решением Ирана обогащать Уран до 20%. 

Об этом на пресс-конференции заявил генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като.

«Мы выражаем серьёзную обеспокоенность и настоятельно призываем (Иран) соблюдать положения ядерного соглашения и воздержаться от действий, которые подрывали бы её положения», — цитирует его РИА Новости. 

Ранее официальный представитель правительства Ирана Али Рабии сообщил, что Тегеран запустил процесс обогащения урана до уровня 20% на ядерном объекте в Фордо.

В США назвали подобное решение попыткой ядерного шантажа.

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