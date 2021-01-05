В США оценили решение Ирана обогащать уран до 20%

Решение Тегерана обогащать уран до 20% является попыткой ядерного шантажа. Об этом заявил представитель Госдепа США.

«Обогащение урана до 20%, которое Иран проводит в Фордо, — это явная попытка усилить кампанию ядерного шантажа. Эти попытки по-прежнему будут терпеть неудачу», — приводит РИА Новости его слова.

В Госдепе подчеркнули, что рассчитывают на работу инспекторов МАГАТЭ, которые будут сообщать о фактах обогащения на местах.

«Мы уверены, что МАГАТЭ будет отслеживать и сообщать о любой новой ядерной деятельности Ирана», — отметил представитель Госдепартамента.

Ранее официальный представитель правительства Ирана Али Рабии сообщил, что Тегеран запустил процесс обогащения урана до уровня 20% на ядерном объекте в Фордо.