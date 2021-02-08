Псаки рассказала о позиции Байдена по иранской ядерной сделке

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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что позиция президента США Джо Байдена состоит в том, что если Иран будет придерживаться Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), то США «будут делать то же самое».
Псаки рассказала о позиции Байдена по иранской ядерной сделке
  • Reuters

«В целом его позиция осталась в точности такой, какой она и была: если Иран в полной мере выполняет свои обязательства в рамках СВПД, США будут делать то же самое, а потом будут использовать это как платформу для создания более широкого и прочного соглашения», — цитирует её ТАСС.

Ранее верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Тегеран вернётся к выполнению СВПД, если США отменят санкции.

После этого Байден заявил, что США не планируют снимать с Ирана санкции для возвращения Тегерана за стол переговоров.

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