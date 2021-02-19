«Надеемся, что здравое видение ситуации возобладает»: в Кремле оценили сообщения о подготовке США и ЕС новых санкций

В Москве надеются, что в США и ЕС возобладает здравое видение и они не станут наращивать санкционное давление на Россию. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикации западных СМИ о подготовке Брюсселем и Вашингтоном новых ограничительных антироссийских мер. По мнению президента Итало-российской торговой палаты, санкционная риторика не приносит никакого результата, а в настоящее время «нет реального повода» для рестрикций. Как отмечают эксперты, США используют санкции для лоббирования собственных интересов в Европе.

Москва рассчитывает, что на Западе возобладает здравый смысл, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикации западных СМИ о подготовке Европейским союзом и США новых ограничительных мер в отношении РФ.

«Мы всё-таки надеемся, что, скажем так, здравое видение ситуации возобладает у наших собеседников и мы не будем дальше идти по дороге вот этого санкционного давления, которое на самом деле уже неоднократно продемонстрировало свою неэффективность», — заявил Песков.

Ранее агентство Bloomberg опубликовало материал о том, что администрация президента Джо Байдена представит перед конгрессом США доклад о дополнительных санкциях в отношении газопровода «Северный поток — 2». Рестрикции затронут ряд российских компаний, в отношении предприятий из Германии ограничения не предусмотрены, поскольку Вашингтон желает найти более дипломатичный метод воздействия на Берлин.

3 февраля в конгресс США был внесён законопроект под названием «Закон 2021 года о привлечении России к ответу за злонамеренную деятельность». В документе, авторами которого являются сенаторы от Демократической и Республиканской партий, предложено расширить антироссийские санкции из-за ситуации вокруг Навального. Также там содержится призыв к ФРГ отказаться от поддержки трубопровода «Северный поток — 2».

Ранее президент Владимир Путин объяснял, что давление на трансбалтийский газопровод обусловлено желанием Запада заставить Россию заплатить за свой геополитический проект на Украине.

«Северный поток — 2» представляет собой две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год, которые проходят через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран — России, Дании, Финляндии, Швеции и Германии. По последним данным, строительство СП-2 завершено более чем на 95%. Компания — оператор газопровода Nord Stream 2 AG и российская корпорация «Газпром» рассчитывают, что «Северный поток — 2» будет введён в эксплуатацию в 2021 году.

Кроме того, американское СМИ сообщало, что 22 февраля на Совете глав МИД Евросоюза могут быть достигнуты договорённости касательно введения новых антироссийских санкций из-за ситуации с Алексеем Навальным. При этом, по данным источников, ограничительные меры будут касаться якобы причастных к этому делу «официальных лиц и организаций» и не затронут «крупных российских предпринимателей».

В начале февраля по итогам своего визита в Москву (4—6 февраля) Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о намерении предложить новые ограничительные меры против РФ на заседании Совета глав МИД стран ЕС и на саммите в марте.

«Лоббистская история со стороны Америки»

Как заметил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов, США, несмотря на всё своё желание, не могут принять какие-то кардинальные меры, чтобы прекратить эту стройку, в которой заинтересованы сильные европейские государства.

«Конечно, такой подход американской стороны будет оцениваться как крайне неконструктивный и недружественный по отношению к нам. Но вместе с тем я уверен, что любое давление будет рано или поздно преодолено и проект будет завершён», — заметил собеседник RT.

Reuters

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В свою очередь, заместитель председателя Госдумы Игорь Ананских также полагает, что продолжающееся санкционное давление не повлияет на завершение строительства трубопровода из России в Германию. Он подчеркнул, что «это не политический, а экономический проект, который выгоден для Европы».

«Если ещё несколько лет назад кто-то думал, что это какая-то политическая история, то теперь все понимают, что это откровенно лоббистская история со стороны Америки по поддержке своего бизнеса в Европе... Это попирательство всех международных канонов. Прикрываться политическими санкциями в угоду своим интересам — это аморально. Будут санкции? Ну, что поделать. Что называется, уже не первые, не вторые, не третьи и даже не последние», — пояснил Ананских в беседе с RT.

«Санкции — головная боль для всех»

Президент Итало-российской торговой палаты Винченцо Трани в беседе с RT о ситуации вокруг Навального заметил, что в Испании на днях был арестован оппозиционер.

«Наверное, если санкции будут, то надо ввести санкции и против Испании», — заявил он, подчеркнув, что иное развитие ситуации будет «выглядеть странно».

16 февраля в испанских городах начались акции протеста в связи с арестом музыкального исполнителя Пабло Аселя, которого приговорили к девяти месяцам тюрьмы за оскорбление монархии и восхваление запрещённых террористических организаций. Манифест в защиту музыканта подписали сотни деятелей культуры, включая актёра Хавьера Бардема и режиссёра Педро Альмодовара.

По словам Трани, политика введения ограничительных мер в отношении России прослеживается только у ряда стран ЕС. При этом в настоящий момент «нет реального повода» для санкций, а если они будут, то их не направят на сектор экономики.

«Политика европейских санкций, к сожалению, не дала никакого результата — ни для развития политических отношений, ни для развития экономических отношений — это было головной болью для всех», — добавил Трани.

В то же время президент ассоциации «Познаём Евразию» Антонио Фаллико сообщил, что 22 февраля вопрос санкций не будет стоять на повестке встречи глав МИД стран ЕС. По его словам, речь пойдёт о стратегическом подходе к выстраиванию отношений с Россией и выработке предложений для встречи Евросовета, который состоится позднее.

«Пока вопрос санкций не стоит, не знаю, что может появиться по ходу, но надеюсь, что одержит верх реалистический подход к проблеме, — сказал Фаллико. — Мы надеемся, что ответственный и спокойный подход будет преобладать, как 22 февраля, так и в марте, когда соберётся Европейский совет».

Он также оценил изменение риторики главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля во время пребывания в Москве и после возвращения в Брюссель.

«Я думаю, что его последующая реакция была продиктована давлением атлантических кругов», — заявил он в беседе с RT.