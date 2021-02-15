«ЕС разрушил все без исключения механизмы»: Лавров назвал Евросоюз инициатором разрыва отношений с Россией

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Сергей Гусаров
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Европейский союз сознательно на протяжении многих лет разрывает отношения с Россией. Как отметил министр, после госпереворота на Украине ЕС разрушил все механизмы взаимодействия с Россией. Лавров отметил, что с того момента диалог с главами европейской дипломатии касался не отношений с Россией, а сводился к ситуационным вопросам международной политики. Вместе с тем глава МИД РФ подчеркнул, что у России нет никаких проблем в отношениях с большинством европейских стран по отдельности.
«ЕС разрушил все без исключения механизмы»: Лавров назвал Евросоюз инициатором разрыва отношений с Россией
  • РИА Новости

Отношений Москвы и Брюсселя «почти не осталось», но российская сторона готова продолжать диалог. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Любому мало-мальски интересующемуся ситуацией в Европе человеку давно известно, что уже много лет как этот разрыв происходит, отношения последовательно разрывает Европейский союз», — сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с финским коллегой Пекка Хаависто.

По его словам, «поворотным пунктом» стал 2014 год, когда на Украине случился госпереворот.

«И Евросоюз показал свою по большому счёту беспомощность в отношении той договорённости, которая была достигнута прямо накануне госпереворота между властью и оппозицией и под которой поставили свои подписи Германия, Франция и Польша», — добавил он.

  • Лавров об отношениях России и ЕС

Лавров отметил, что «оппозиция наплевала на эти подписи и на мнение Евросоюза» и именно тогда «состоялось по-настоящему унижение Евросоюза».

Позднее ЕС «последовательно разрушил все без исключения механизмы», которые существовали на основе соглашения о партнёрстве и сотрудничестве.

«Уже много лет контакты между министром иностранных дел России и высокими представителями ЕС — Жозепом Боррелем и его предшественницей Федерикой Могерини — в основном посвящены не обзору всех отношений с Евросоюзом (потому что отношений почти не осталось), а таким ситуационным разговорам про Сирию, иранскую ядерную программу», — рассказал Лавров.

При этом он подчеркнул, что у России нет никаких проблем в отношениях с большинством европейских стран по отдельности. В качестве примера он упомянул двусторонние отношения РФ и Финляндии, отметив, что они выстраиваются системно, с определением общих принципов.

Лавров также пояснил, что развёрнуто высказался об отношениях России и Евросоюза их тех соображений, что вокруг этой ситуации сложилось много «кривотолков».

Напомним, ранее в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE» министр дал понять, что Россия готова к прекращению отношений с Евросоюзом, если с его стороны будут санкции, создающие риски для чувствительных сфер экономики.

Министр отметил, что в ряде сфер РФ стала самодостаточной. Он добавил, что у России нет желания изолироваться от мировой жизни, но «надо быть готовыми к этому».

Позднее в МИД прокомментировали слова Лаврова. В ведомстве сообщили, что Москва готова пойти на разрыв отношений с Евросоюзом, если он будет инициирован европейской стороной.

Ситуацию также прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что СМИ подали высказывание Лаврова без контекста, изменив их смысл.

«Смысл-то как раз заключается в том, что мы не хотим этого, мы хотим развивать отношения с Евросоюзом, но, если Евросоюз пойдёт по этому пути, тогда — да, мы будем готовы», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Он отметил, что смысл высказывания Лаврова «исказили и подали этот сенсационный заголовок таким образом, что Россия чуть ли не будет инициировать сама разрыв отношений с Евросоюзом».

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Отметим, что Лавров высказался об отношениях России и ЕС после визита в Москву главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля. Он посетил Россию в период с 4 по 6 февраля. В ходе пресс-конференции по итогам встречи с Лавровым Боррель отметил, что, несмотря на разногласия, Россия и ЕС должны искать сферы для сотрудничества. Он также высказался об активных торговых отношениях Москвы и Брюсселя.

После возвращения из России глава дипломатии ЕС в своём блоге написал, что российские власти не воспользовались его визитом как возможностью наладить более конструктивный диалог с ЕС. 

Впоследствии члены Европарламента раскритиковали Борреля за визит в Россию и призвали к его отставке. Сам глава евродипломатии заявил о намерении инициировать вопрос введения санкций против России на заседании Совета глав МИД стран ЕС и на саммите в марте. По словам Борреля, на данный момент Евросоюз находится на «историческом перекрёстке» в отношениях с РФ.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в ответ призвала европейцев ввести санкции в отношении самих себя.

Захарова высказалась об этом в Facebook, упомянув в записи список из почти 20 примеров притеснения представителей средств массовой информации из России в странах Европы, значительная часть из которых связана с RT.

⁃ Допрос руководителя бюро телеканала RT Deutsch Полицией Германии ⁃ Невыдача аккредитаций МИД Франции журналистам бюро...

Posted by Мария Захарова on Tuesday, 9 February 2021

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