Боррель назвал условие нормализации отношений ЕС и России

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает, что отношения между ЕС и Россией не нормализуются, пока не будут реализованы Минские соглашения по урегулированию ситуации на Украине.

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам заседания Совета ассоциации ЕС — Украина в Брюсселе.

«Пока не будет реализации Минских соглашений, нормализация в отношениях между ЕС и Россией не произойдёт», — цитирует Борреля ТАСС.

Кроме того, ранее Боррель заявил, что Евросоюз и Россия находятся на «историческом перекрёстке» в вопросе взаимоотношений.

11 февраля постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич предложил постоянному совету ОБСЕ принять совместное заявление в поддержку Минских соглашений по Украине и призвать к их скорейшей реализации.