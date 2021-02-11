Боррель назвал условие нормализации отношений ЕС и России
- Reuters
Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам заседания Совета ассоциации ЕС — Украина в Брюсселе.
«Пока не будет реализации Минских соглашений, нормализация в отношениях между ЕС и Россией не произойдёт», — цитирует Борреля ТАСС.
Кроме того, ранее Боррель заявил, что Евросоюз и Россия находятся на «историческом перекрёстке» в вопросе взаимоотношений.
11 февраля постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич предложил постоянному совету ОБСЕ принять совместное заявление в поддержку Минских соглашений по Украине и призвать к их скорейшей реализации.