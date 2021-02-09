Боррель заявил об «историческом перекрёстке» отношений ЕС и России

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз и Россия находятся на «историческом перекрёстке» в вопросе взаимоотношений.

Такое мнение он выразил на специальных слушаниях в Европарламенте, посвящённых его визиту в Россию 4—6 февраля.

«Мы находимся на историческом перекрёстке в отношениях с Россией. Выбор, который мы сделаем, определит международную динамику сил в этом веке: будет ли ЕС продвигаться к более кооперативной или более поляризованной модели в отношениях с Россией, будет ли основываться на открытых или закрытых обществах», — цитирует его ТАСС.

По его словам, эти вопросы будут обсуждаться на встрече глав МИД ЕС 22 февраля, а также на саммите Евросоюза в марте.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Запад грубо и беспардонно ведёт политику в отношении России.